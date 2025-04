Yana Karpova, influencer rusa, aclara su situación en Colombia: ¿por qué ya no está en Medellín?

A mediados del mes de marzo, seguidores colombianos de Yana Karpova se alertaron ante la desaparición de la rusa radicada en Colombia de las plataformas digitales. Luego de que la mujer saliera de un programa de televisión nacional, sin explicación alguna, la joven influenciadora apareció nuevamente en sus perfiles para aclarar cómo está y qué le pasó.

¿Dónde está Yana Karpova?

Según se ha podido confirmar, Yana Karpova permanece en Bogotá, esto a pesar de que su casa está en Medellín, ciudad en la que la joven cantante se radicó hace varios años, cuando decidió vivir en Colombia para emprender su sueño como cantante de reguetón. Recientemente, fue entrevistada por una persona en las calles de la capital del país en la que finalmente confirmó por qué tuvo que salir del reality colombiano.

La influencer rusa fue abordada en Bogotá y, finalmente, explicó qué sucedió con ella. Según detalló la rusa, tuvo que abandonar el programa en el que estaba participando porque tenía algunas cuentas pendientes en su casa, lo que la obligó a abandonar el proyecto. "Es una pregunta muy seria y la voy a responder por fin. La verdad me sacaron porque yo tenía que pagar los servicios de la luz, del agua, del gas y si no me iban a cortar todo, me tocó salir y pagar los recibos", expresó la extranjera fingiendo que lloraba.

Sin embargo, la respuesta de Karpova no fue tomada en serio por los internautas, quiénes todavía se preguntan el motivo de su extraña salida y por qué estuvo alejada de las redes sociales por tantos días. En medio de lo ocurrido, incluso se llegó a decir que estaba enfrentando problemas con Migración Colombia, por lo que tuvo que salir del país, cosa que ella desmintió en su momento.

Publicidad

Cabe resaltar que años atrás Yana Karpova había tenido que salir del país porque, según explicó ella misma en un video ,se había quedado de ilegal y Migración Colombia la multó. La famosa aclaró que esa fue una situación de años atrás y que actualmente no tiene problemas con su estadía en el país. Por su parte, su equipo de trabajo tan solo publicó un comunicado en sus cuentas en el que agradecieron a los seguidores de la rusa por su preocupación. "En el momento oportuno se compartirá con ustedes la razón. Por ahora, les queremos expresar lo muy agradecidos y felicidad que estamos con todos ustedes. Los queremos mucho".

Por otro lado, Yana Karpova también reveló que "decidí quedarme en Bogotá temporalmente". Anteriormente, la rusa vivía en Medellín, ciudad que ha sido clave para establecer su carrera como cantante de reguetón. Paulatinamente la mujer ha regresado a hacer contenido en sus redes sociales; sin embargo, sus seguidores todavía tienen dudas sobre su situación en el país.

Publicidad

¿Quién es Yana Karpova?

Yana Karpova, de 38 años, es una ciudadana rusa viviendo en Colombia - Foto: @la_rusayana

En sus redes sociales, Yana Karpova, de 38 años, ha explicado que tiene un gran amor por Colombia, país en el que vive desde hace cinco años y que aprendió español viendo telenovelas colombianas. En el país no solo se ha hecho famosa por sus videos virales, también por ser "la primera rusa cantante de reguetón", según se lee en su perfil, y por ser la novia del cantante colombiano Cris Valencia .

Ante lo ocurrido con Yana Karpova, otro de los rumores que surgió es que terminó su relación con el cantante Cris Valencia. Al igual que la rusa, el artista tuvo que salir en sus redes sociales para aclarar la situación, aunque no dio detalles sobre el motivo por el que su novia salió del programa, sí fue contundente al aclarar que no han terminado y que si no están juntos es porque ella está resolviendo sus asuntos. "No hemos terminado. Ella está solucionando sus cosas", recalcó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co