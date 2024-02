Influencer se tatuó un ombligo falso para verse más alta y el inusual truco se hizo viral

La influencer Laura Mejía se volvió tendencia en las redes sociales luego de compartir con sus seguidores que se tatuó un ombligo falso con el propósito de verse más alta. La descabellada idea no salió tan bien como esperaba.



Por medio de un video, la creadora de contenido enseñó el inusual método que, según indica, también es utilizado por las mujeres de Asia para verse más altas.

Empleando agua y unas láminas que llevan la forma de esa parte del cuerpo, Laura Mejía se sumó a la tendencia, pero el resultado no fue lo que esperaba.

“Siento que mi ombligo me quedó como para un lado, ¿pero, si me veo más alta? No sé si soy yo, pero siento que, en vez de verme más alta, me veo más ancha”, indicó.

El video de este inusual truco de belleza ya acumula más de 5 millones de reproducciones. Es tal su impacto que los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar.

“¿Soy yo o se ve más pequeña?”, “Siento que te acorta el abdomen”, “No, eso se ve muy raro”, “Sí funciona, pero tienes que dejar más espacio entre la camisa y el pantalón”, “Pensé que eran ojos”, comentaron algunos.

