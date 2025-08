¿Cuál es la denuncia de entrevistada del pódcast 'Vos podés' y los señalamientos a Tatiana Franko?

El pódcast Vos Podés, conducido por la periodista caleña Tatiana Franko, se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios digitales más influyentes de Colombia. Desde su creación en 2020, en plena pandemia del COVID - 19, este formato ha sido escenario para que cientos de mujeres compartan historias marcadas por la resiliencia, el dolor, la superación personal y la transformación.

Sin embargo, en las últimas semanas una denuncia realizada por Lucía Tamayo, una mujer sobreviviente de un ataque con ácido que participó como invitada en uno de los episodios de Vos Podés, puso el programa en el ojo del huracán. Aunque en su momento su testimonio fue aplaudido por miles de oyentes, hoy es centro de controversia.



¿Quién es Lucía Tamayo y qué contó en el pódcast?

Lucía Tamayo fue víctima de un ataque con ácido perpetrado en 2020. El hecho fue planeado por su expareja, Camilo Moreno, quien convenció a su hermana de ayudarlo. Tras la agresión, la mujer ha enfrentado un complejo camino en el que ha sido sometida a varias intervenciones de reconstrucción facial y el acompañamiento psicológico ha sido clave. Sin embargo, según cuenta, no ha sido nada fácil, pues incluso fue despedida de su trabajo.

Su historia fue publicada como un episodio más del pódcast de Tatiana Franko, ‘Vos podés’, el 11 de enero de 2024. En la conversación, Lucía Tamayo relató los detalles del ataque, su proceso de recuperación y las dificultades personales que enfrentó tras convertirse en víctima de violencia de género. Las miles de reacciones y visualizaciones convirtieron el episodio en uno de los más comentados en su momento.



¿Cuál es la denuncia de la invitada al pódcast Vos podés?

Empero, todo cambió cuando Lucía Tamayo denunció públicamente a Tatiana Franko, según ella, por falta de empatía y transparencia tras la emisión del episodio.

A través de videos publicados en sus redes sociales, la mujer contó que semanas después de publicada la entrevista se encontraba atravesando un momento crítico en su vida: no tenía trabajo, recibía amenazas y estaba en una situación económica precaria. En medio de esta crisis, decidió contactar a Franko para solicitar una parte de las ganancias que habría generado el episodio a través de la monetización de plataformas como YouTube, pero dice que la respuesta fue negativa y, poco después, la entrevista fue eliminada o archivada sin mayor explicación.

El clip en el que Lucía Tamayo contaba lo sucedido, publicado el 27 de julio, rápidamente se hizo viral y, según comentó luego, tras hablar públicamente sobre el tema comenzó a recibir mensajes de odio por parte de algunas seguidoras del pódcast Vos Podés.

Sobre los señalamientos de “falta de empatía” por parte de Franko, la mujer señaló que le envío varios audios llorando y pidiéndole que bajara la entrevista, debido al riesgo que sentía tras la exposición que había tenido, pero la creadora de Vos Podés “nunca tuvo la iniciativa de bajarlo”.

Entre otras cosas, Tamayo también relató que durante la grabación de la entrevista intentó pautar un emprendimiento personal, con el que buscaba financiar parte de sus tratamientos médicos, pero esto no fue incluido en la versión publicada. Señaló que luego recibió una solicitud para grabar un segundo video, en el que debía hablar sobre el impacto positivo que Vos Podés había tenido en su vida y “ahí entendí que simplemente ella estaba velando por sus intereses”.

Entre sus declaraciones, la mujer reconoce que gracias al episodio muchas personas la contactaron para brindarle apoyo, pero señala que el tratamiento de su historia no fue ético. “Sigo creyendo que sin mi historia no hay pódcast. Yo veré cuántas veces quiero seguir hablando de lo que viví. Lo único que quiero es que las personas conozcan nuestro testimonio. Eso es todo”, concluyó.

Tras no recibir respuesta pública por parte de la periodista, Lucía publicó una carta abierta exigiendo una postura clara por parte de Tatiana Franko. En paralelo, en redes sociales comenzaron a circular testimonios de otras mujeres que también afirmaban haber vivido situaciones incómodas durante su paso por el programa.

En una reciente entrevista, Tatiana Franko respondió a los señalamientos: “Respecto a las denuncias, siempre he pensado que no vemos las cosas como son, sino como somos. Respeto las percepciones de los demás, esto es algo que justamente mi pódcast me ha enseñado. Lo que sí tengo muy claro es que ‘Vos podés’ es un proyecto que nació desde el corazón y con el genuino deseo de servir a otros”, dijo a la revista Semana.