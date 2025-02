La historia de Búfalo, de Yo Me Llamo: una infancia difícil transformada por la disciplina deportiva

Yo Me Llamo llegó a las pantallas de Caracol Televisión por décimo año consecutivo y en esta ocasión trajo al escenario a un imponente personaje que llama mucho la atención. Se trata de Búfalo, un poderoso hombre que es el encargado de conducir a la salida del programa a los concursantes eliminados.

Detrás de Búfalo realmente está Emanuel Mendoza, el hombre más fuerte de Colombia, quien recientemente habló con Lo Más Viral de Noticias Caracol en vivo, espacio en el cual reveló detalles sobre su estilo de vida, el bullying del que fue víctima y su llegada al concurso de imitación.

¿Quién es Búfalo y qué deporte practica?

Emanuel Mendoza se define como un hombre "familiar", a pesar de que no tuvo un núcleo estable. "Mi inspiración y motivación siempre ha sido mi familia, mi única familia en este momento es mi madre, ella es la que me inspira a ser mejor cada día".

La niñez de Búfalo en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, al igual que la de muchos colombianos, estuvo marcada por la carencia y la violencia. En su caso personal, logró hacerle frente a las adversidades al encontrar un refugio en el deporte.

"Hay dos herramientas útiles para poder transformar la vida del ser humano, en mi punto de vista son: la educación y el deporte" y explicó que empezó a hacer deporte a los 7 años. "El primer deporte que yo hice fue una clase de karate, hice boxeo, hice volleyball, hice balonmano, hice softball, fútbol, atletismo. Eso me forjó y me ayudo también a crear disciplina y mantenerme alejado de cosas que no me beneficiaban".

A los 14 años empezó a levantar pesas en el gimnasio y todo ese recorrido lo llevó a convertirse un digno representante de Colombia en la disciplina del 'strongman' o atletismo de fuerza y convertirse en el hombre más fuerte de Colombia, logrando levantar hasta 700 kilos en su espalda. Sin embargo, su apariencia muchas veces ha llevado a que la gente piense que no es saludable.

Búfalo pesa 184 kilos y mide 186 centímetros y señaló que muchas personas al verlo, "por falta de conocimiento, cuando ven una persona como yo dicen: 'no está saludable, es un gordo, se cansa', pero cada deporte tiene una complejidad y un adaptamiento".

Reveló que pocos pueden creer que un hombre con su fuerza y tamaño sea sensible, pero que "la insensibilidad del mundo" muchas veces lo hace llorar. "Me duele porque uno de los principios del ser humano es 'amar al prójimo', ¿por qué hoy en día la mayor destrucción somos nosotros mismos? Me duele cuando le hacen daño a los animales o a los niños, eso me pone sensible".

¿Qué come Búfalo?

Esta es una de las preguntas que, según Búfalo, más le hacen las personas que lo conocen. "Mis porciones son tres veces más grandes que las de una persona normal. Hoy mi almuerzo fue dos porciones de pescado, una porción de carbohidratos y una buena porción de ensalada".

Pero muchas personas suelen creer que su alimentación no es adecuada. "En mi caso creen que me como 5 o 6 hamburguesas, pero estoy casado con la comida natural. Obviamente tengo un exceso de carbohidratos, tengo sobrepeso o barriga, en el 'strongman' el atleta debe estar así, la barriga para nosotros es un soporte para la columna vertebral, es un abdomen hipertrofiado, al alzar 200 kilos el abdomen se va a expandir, creando un cinturón para proteger los órganos internos".

¿Cómo llegó a Yo Me Llamo?

Emanuel Mendoza, también conocido como Búfalo, señaló que el año pasado recibió una sorpresiva llamada que lo invitó a ser parte del formato televisivo. "Es una oportunidad para que la gente conozca mi historia y lo que llevo haciendo yo, hace más de una década, por Colombia, para representarla bien en el mundo deportivo".

¿Por qué le dicen Búfalo?

Mendoza contó que su apodo de Búfalo no nació en Yo Me Llamo, sino que realmente es un nombre que la gente le dio hace varios años. "En las competencias deportivas que hago a nivel internacional y aquí en Colombia, todo el mundo me conoce como 'El Búfalo del terror' o 'El Búfalo de Colombia'.