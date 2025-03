¿Por qué relacionan a Kim Soo-hyun con la fallecida Kim Sae-ron? Cronología de su relación

Hay una polémica en la farándula de Corea del Sur, luego de que la familia de la actriz Kim Sae-ron , quien murió el pasado 16 de febrero, revelara chats y cartas entre la famosa y el actor Kim Soo-hyun. Revelaron que estos dos famosos sostuvieron una relación amorosa cuando ella aún era menor de edad y también lo responsabilizaron de la muerte de la actriz.

¿Cómo fue la relación entre Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron?

Aunque esto nunca se confirmó ante las redes sociales o medios coreanos, ambas partes han confirmado que los actores realmente tuvieron una relación amorosa oculta del público. Sin embargo, la versión de la familia de Kim Sae-ron señala que fue un romance de varios años que empezó cuando ella tenía 15 años, mientras Kim Soo-hyun señaló este lunes que fue un noviazgo de poco tiempo y que inició cuando ella tenía 19 años.

Según reveló la familia de Kim Sae-ron, la actriz inició una relación amorosa con Kim Soo-hyun en 2015, cuando ella tenía 15 años y él 27. Esto lo demostraron con algunos mensajes y cartas que intercambiaron a lo largo de los años. En algunos de los mensajes el actor le decía: "Te extraño", "quiero abrazarte", "¿Cuándo podré quedarme dormido contigo en mis brazos? Entonces sí dormiré bien"; mensajes que también eran correspondidos con cariño por parte de la joven.

Fotos que se han filtrado sobre la relación de Kim Sae-ron y Kim Soo-hyun - Fotos: Redes sociales

En las revelaciones también incluyeron una carta que Kim Soo-hyun le envió a Kim Sae-ron mientras prestaba el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. "Es difícil verte la cara, pero aun así quiero compartir contigo lo que siento por dentro. No quiero agobiarte. Así que, supongo que lo que puedo decir es... que te echo de menos", le escribió.

Tras las revelaciones de la familia de la actriz, cuya muerte fue calificada como un suicidio por las autoridades de Corea del Sur , Gold Medalist, la agencia de Kim Soo-hyun, respondió a estas acusaciones señalando que el actor envió este tipo de cartas a muchos de sus amigos durante su paso por las fuerzas militares. Aseguraron también que su relación amorosa con la actriz realmente inició en 2019, cuando la actriz ya era mayor de edad.

¿Qué tiene que ver Kim Soo-hyun con la muerte de Kim Sae-ron?

El 16 de febrero de 2025 la actriz de 24 años fue hallada sin vida en su apartamento de Seúl. Según arrojaron las investigaciones, Sae-ron se quitó la vida tras enfrentar años de ciberacoso tras un incidente en 2022 relacionado con conducción bajo los efectos del alcohol, lo que afectó negativamente su carrera y bienestar emocional y económico.

Hay diferentes versiones sobre la relación entre Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron - Fotos: Redes sociales

Como se supo en 2022, Kim Sae-ron perdió varios proyectos laborales y fue vetada de un famoso canal de televisión surcoreano por ese incidente. Además, fue sancionada con una multa de 700 millones de wones, la cual asumió su agencia Gold Medalist, la cual casualmente es de Kim Soo-hyun. A pesar de haberle ayudado con la deuda, la agencia canceló su contrato a finales de 2022 y le empezó a pedir el reembolso del dinero.

Mientras la actriz empezaba a trabajar como camarera, debido a que fue vetada de la industria del entretenimiento, en 2024 recibe un aviso de Gold Medalist en el que le cobran los 700 millones de wones que le prestaron. Según la familia, en marzo de 2024, la actriz intentó contactarse con Kim Soo-hyun para pedirle ayuda. "Oppa, esta es Sae-Ron. Hoy recibí la carta de certificación de que [tu compañía] me está demandando. Dijiste que me darías suficiente tiempo, por eso estoy trabajando duro y preparándome para mi regreso (...) Por favor, sálvame… te lo ruego. Dame algo de tiempo".

Las lágrimas de Kim Soo-hyun

Ante el revuelo, este lunes 31 de marzo Kim Soo-hyun hizo una rueda de prensa en la que aclaró su relación con Kim Sae-ron. "Primero, me disculpo. Parece que mucha gente está sufriendo por mi culpa, y me rompe el corazón que los fallecidos no puedan descansar en paz (...) La difunta y yo salimos durante un año. Pero entonces negué los rumores. Me parece natural que me critiquen por esa decisión. Entiendo que no crean lo que digo ahora sobre lo que pasó entre la difunta y yo", aseguró.

Kim Soo-hyun también aclaró que "no salí con la fallecida cuando era menor de edad. Y tampoco es cierto que la difunta tomara una decisión trágica porque yo la rechazara o porque mi agencia la presionara sobre su deuda". En medio de lágrimas, el famoso actor de k-dramas resaltó que "la familia de la fallecida afirma que yo la llevé a la muerte porque era su ex novio. Me obligan a confesar cosas que no hice".

