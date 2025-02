Lo que se sabe sobre Kim Sae-ron, actriz surcoreana hallada sin vida en su casa

El mundo del entretenimiento en Corea del Sur está de luto ante la muerte de una de sus estrellas. Se trata de la actriz Kim Sae-ron, quien fue hallada sin vida en su apartamento. En redes sociales se reflexiona sobre el impacto que tienen las críticas en plataformas digitales en la salud mental de los famosos.

¿De qué murió Kim Sae-ron?

El cuerpo sin vida de Kim Sae-ron fue hallado por un amigo que iba a reunirse con ella en su casa ubicada en Seongsu-dong, al este de Seúl, el pasado domingo. Fue su conocido el que dio aviso a las autoridades que no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la joven de 24 años.

(Lea también: Liang Youcheng, reconocido actor de k-dramas, murió a los 27 años: fue atendido por un resfriado )

"No hemos encontrado ningún indicio de crimen hasta el momento, pero estamos investigando las circunstancias de la muerte", informó en un primer momento la policía local. Este lunes 17 de febrero finalmente las autoridades revelaron que establecieron que la causa de muerte de la actriz fue suicidio.

Publicidad

¿Quién era Kim Sae-ron?

Kim Sae-ron inició su camino en la actuación desde muy temprana edad, convirtiéndose muy pronto en una estrella infantil de la televisión surcoreana. Algunos de sus proyectos más reconocidos son 'A Brand New Life', 'The Man from Nowhere', 'The Neighbors' y 'A Girl at My Door'.

También es recordada por importantes k-dramas de plataformas de streaming como 'Sabuesos' de Netflix y 'Besos y presagios' de Disney +. De esta manera, la carrera actoral de la joven surcoreana se alzaba exitosa y la convertía en una figura reconocida internacionalmente, pero no todo fue positivo.

Publicidad

En el año 2022 llegó la caída de la fama de Kim Sae-ron. La joven actriz estrelló su vehículo contra una barandilla y un transformador, cuando se hicieron los respectivos exámenes se determinó que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Por ese suceso, la famosa fue condenada a pagar una multa de 20 millones de wones (13.850 dólares).

(Lea también: Reconocido actor de Soy Luna murió a los 31 años: esto es lo que se sabe )

Sin embargo, esa no fue la única sanción que recibió la actriz ni la más complicada. El factor social fue mucho más fuerte, pues la actriz empezó a recibir múltiples críticas en redes sociales por su comportamiento, las cuales la llevaron a alejarse de la actuación en los últimos años.

Ya anteriormente la actriz había expuesto en sus redes sociales lo mucho que la afectaban las críticas, llegando a pedirle a los internautas que se detuvieran. Como eso no pasó, Kim Sae-ron había decidido deshabilitar la opción de dejar comentarios en sus perfiles.

Publicidad

Tras la muerte de la actriz de 24 años, en redes sociales se hace un llamado a los surcoreanos por las críticas que hacen a través de plataformas digitales. "Las críticas sin pruebas, las burlas y los comentarios malintencionados pueden arruinar por completo la vida de una persona. Esperamos que este incidente sirva de oportunidad para que nuestra sociedad mire a todas las personas con más calidez y compasión", se lee en un comunicado de la comunidad virtual Women Celebrities Gallery.