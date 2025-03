Kim Soo-hyun llora y niega haber salido con la fallecida Kim Sae-ron cuando ella era menor

En ocasiones la realidad supera la ficción y esto parece ser lo que se está viviendo en la farándula coreana con las recientes revelaciones sobre una supuesta relación amorosa entre los actores de k-dramas Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron , quien fue hallada sin vida en su apartamento en febrero de este año.

Tras la dolorosa muerte de la actriz de 'Sabuesos', la cual ha sido determinada por la justicia como un suicidio, se ha conocido en diferentes medios de chismes de Corea del Sur detalles sobre la relación que Kim Sae-ron habría sostenido con Kim Soo-hyun, quien es 12 años mayor, y las influencias del mismo en las deudas millonarias que tenía la famosa que murió a los 24 años.

La relación entre Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron

Según reveló la familia de Kim Sae-ron a poco más de un mes de su fallecimiento, la actriz inició una relación amorosa con Kim Soo-hyun en 2015, cuando ella tenía apenas 15 años y él 27. En ese entonces ella estaba arrancando también su carrera en la televisión, representada por la agencia YG Entertainment, mientras que Soo-hyun ya era reconocido por k-dramas como 'Mi amor de las estrellas'.

La familia de la actriz reveló mensajes de texto en los que el actor le decía a la entonces adolescente "¿Cuándo podré quedarme dormido contigo en mis brazos? Entonces sí dormiré bien" y ella también le respondía con frases románticas y emoticones de corazón. Además, mostraron cartas que el actor le envió, manifestándole que la extrañaba mientras prestaba el servicio militar en Corea del Sur, lo cual ocurrió entre 2017 y 2019.

Kim Sae-ron fue hallada sin vida en su casa en Seúl - Foto: AFP

Las primeras declaraciones de Kim Soo-hyun

En un primer momento, luego del escándalo que formaron las revelaciones de la familia a la prensa surcoreana, exigiendo unas disculpas públicas del actor, este se pronunció a través de su agencia Gold Medalist negando rotundamente una relación con su colega. Luego dirían que sí hubo un romance, pero que inició cuando él terminó el servicio militar y ella tenía 19 años.

Los detalles oscuros sobre la relación de Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron

Lo que está indignando a los fanáticos de k-dramas surcoreanos de toda esta situación es que con estas revelaciones también se están planteando algunas dudas sobre la muerte de la actriz. Desde que se confirmó que Kim Sae-ron se quitó la vida, se ha informado que esto ocurrió aparentemente por la presión que enfrentaba la actriz por pagar millonarias deudas y por la presión social que le causaron las críticas, luego de que en 2022 se estrellara mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Todo se remonta, precisamente, a 2019, cuando Kim Sae-ron termina su contrato con la agencia YG Entertainment y pasa a ser un talento de Gold Medalist, entonces recién fundada agencia de Kim Soo-hyun. Aunque nunca se confirmó una relación amorosa entre ellos, desde entonces sí se supo que se conocían y compartían diferentes trabajos.

Aparentemente, su relación terminó en 2021, pero ambos siguieron trabajando en la misma agencia, hasta que en 2022 la actriz se vio involucrada en el polémico accidente automovilístico. Según la familia de Kim Sae-ron, ella enfrentó la crítica de la sociedad surcoreana, la pérdida de su licencia de conducción, la pérdida de sus papeles en proyectos como 'Trolley' y 'Sabuesos', y una sanción económica por 700 millones de wones.

Esa millonaria multa, según se supo, la asumió Gold Medalist y la actriz había manifestado su agradecimiento a Kim Soo-hyun porque, a pesar de y no tener una relación amorosa, la estaba apoyando con esa deuda. Sin embargo, en diciembre de 2022 la agencia no renovó el contrato de Kim Sae-ron. Mientras la actriz empezaba a trabajar como camarera, debido a que fue vetada de la industria del entretenimiento, en 2024 recibe un aviso de Gold Medalist en el que le cobran los 700 millones de wones que le prestaron.

Fotos que se han filtrado sobre la relación de Kim Sae-ron y Kim Soo-hyun - Fotos: Redes sociales

En marzo de 2024, según reveló la familia de la actriz, ella intentó contactarse con Kim Soo-hyun para pedirle ayuda. "Oppa, esta es Sae-Ron. Hoy recibí la carta de certificación de que [tu compañía] me está demandando. Dijiste que me darías suficiente tiempo, por eso estoy trabajando duro y preparándome para mi regreso (...) Por favor, sálvame… te lo ruego. Dame algo de tiempo". Aparentemente no recibió respuesta, pero luego la agencia no insistió más con el pago del dinero.

La familia también publicó una carta que Kim Sae-ron habría escrito a finales de 2024 para Kim Soo-hyun, pero que finalmente nunca envió. En ella le decía que "estuvimos juntos durante cinco o seis años. Espero que no me sigas evitando, eres mi primer y último amor".

Kim Soon-hyun niega, entre lágrimas, su relación con Kim Sae-ron

Luego de esto lo que sucede es la muerte de la actriz, el 16 de febrero de 2025, y las revelaciones de su familia. Ante el revuelo, Kim Soo-hyun hizo una rueda de prensa en la que aclaró su relación con Kim Sae-ron leyendo un comunicado conmovido hasta las lágrimas.

"Primero, me disculpo. Parece que mucha gente está sufriendo por mi culpa, y me rompe el corazón que los fallecidos no puedan descansar en paz (...) La difunta y yo salimos durante un año. Pero entonces negué los rumores. Me parece natural que me critiquen por esa decisión. Entiendo que no crean lo que digo ahora sobre lo que pasó entre la difunta y yo", expresó el actor.

Kim Soo-hyun también aclaró que "no salí con la fallecida cuando era menor de edad. Y tampoco es cierto que la difunta tomara una decisión trágica porque yo la rechazara o porque mi agencia la presionara sobre su deuda. Aparte del hecho de que ambos éramos actores, los dos éramos amantes corrientes como todo el mundo. Nos conocimos con buenos sentimientos el uno por el otro y, con el paso del tiempo, rompimos. Después de eso, rara vez contactábamos".

En medio de lágrimas, el famoso actor de k-dramas resaltó que "la familia de la fallecida afirma que yo la llevé a la muerte porque era su ex novio. Me obligan a confesar cosas que no hice (...) Admitiré cualquier cosa que haya hecho mal. Creo que es una obligación asumir la responsabilidad de cualquier cosa de la que tenga que responsabilizarme. Pero no puedo decir que hice algo que no hice".

