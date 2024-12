Lo que se sabe sobre la muerte de Park Min Jae, estrella surcoreana de k-dramas de Netflix

El mundo de los k-dramas, que se ha tomado las plataformas de streaming a nivel mundial, está de luto. En las últimas horas se informó que el actor Park Min Jae murió de manera repentina a los 32 años.

¿De qué murió Park Min Jae?

Aunque la noticia se dio a conocer en estos primeros días de diciembre, se ha confirmado que la estrella surcoreana falleció el pasado 29 de noviembre, mientras se encontraba de viaje en China.

Por ahora, ni su familia ni sus colegas han dado a conocer las causas de la muerte del famoso. En portales de noticias internacionales se dice que pudo haber sido un paro cardíaco. "Fue tan repentino y tan impactante. La familia debe estar sintiendo un dolor inimaginable. Min Jae, todavía hay tanto que queríamos decir y hacer juntos", señaló el mánager del famoso.

Fue a través de un comunicado en redes sociales que la agencia de talento a la que pertenecía Park Min Jae confirmó su deceso. "El actor Park Min Jae se ha ido al cielo. (Era) un hermoso actor que amaba la actuación y siempre dio lo mejor de sí. Muchas gracias por el amor y el cuidado que han mostrado hacia él", escribieron.

También aseguraron que los fans del actor de 32 años mantendrán vivo su legado, recordando el gran trabajo que hizo en importantes producciones de k-drama y películas.

Por otro lado, su hermano Park Jae-hyung publicó en sus redes sociales: "Mi querido hermano se ha ido a descansar” y agregó que muy pronto su familia se reunirá para darle un último adiós al actor. Su exequias se realizarán el 4 de diciembre en el salón de funerales del Hospital de la Universidad Femenina Ewh, en Seúl, y será una ceremonia privada para sus familiares.

¿Quién era Park Min Jae?

Park Min Jae era un actor surcoreano con gran reconocimiento por su trabajo en famosos k-dramas. Nació en Corea del Sur en marzo de 1992 y desde muy joven demostró su pasión por la actuación, un talento que lo llevó a ser reconocido internacionalmente.

Algunos de los trabajos más destacados de Park Min Jae a nivel internacional son k-dramas que hacen parte del catálogo de la plataforma de streaming Netflix como: Tomorrow, Little Women, Call It Love, The Fabulous, Numbers: Watchdogs in the Building Forest, Mr. Lee, Goryeo-Khitan War, entre otros.

