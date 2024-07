Sacando piojos: así es como esta mujer logró hacer un gran negocio en Estados Unidos

Desde hace un par de años, la historia de Eliana Ortega ha inspirado a cientos de migrantes que residen en Estados Unidos, pues gracias a su particular labor pudo comprar un apartamento. Esta madre ecuatoriana encontró una gran oportunidad de negocio en una actividad poco común: sacar piojos.

Sus clientes no son personas comunes, pues afirmó a Telemundo que “una vez le saqué los piojos a una hija de un expresidente de Estados Unidos y a sus nietas. Ocho años atrás me habría desmayado, pero los traté normal, como a cualquier cliente, con respeto y educación. No les hice notar que estaba asombrada, más bien, me puse en la posición de experta. Ellos me contrataron por una razón y mientras estoy sacando piojos yo soy la que manda. Puede ser la hija del presidente o quien sea”.

Ha ayudado a más de 10 mil familias en Nueva York

Esta migrante de Quito, Ecuador, llegó a Estados Unidos en 2014. Con tres empleos para intentar sobrevivir junto a su pequeña hija de 8 años, a Eliana le ofrecieron ganar 25 dólares por hora en un trabajo poco común, pero con mucha demanda, el de sacar piojos.

Este empleo surgió en una empresa de tratamiento contra piojos, pues para el invierno de 2015 ocurrió un brote.

“Me pareció algo curioso al principio porque jamás había escuchado que sacar piojos era un trabajo. Cuando era niña, en Ecuador, era mi mamá quien me los quitaba. Se me abrieron los ojos y dije 'empiezo ya, ahorita’”, recalcó al medio mencionado anteriormente.

Con un champú especial y un peine terminator empezó su negocio. Solo fue cuestión de tiempo para que las familias adineradas de Manhattan y otras zonas exclusivas conocieran su trabajo.

Aunque parecería un “trabajo sencillo” no lo fue, pues tomó un curso profesional sobre tratamientos contra los piojos en Florida.

“Los piojos no discriminan, no son racistas, ellos lo único que buscan es sangre porque de eso se alimentan”, contó. Además, mencionó que en un día regular puede hacerse 3.000 dólares, debido a que cobra 500 dólares por cabeza.

