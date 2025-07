Siamesa Carmen Andrade se casó en secreto con su novio y esto dijo su hermana del matrimonio

“Lo hice, me casé”, reveló la siamesa Carmen Andrade en un video de Youtube en el que Lupita habló brevemente sobre el matrimonio de su hermana y lo que piensa de las relaciones de pareja.

Las siamesas Carmen y Lupita son muy populares en redes sociales, donde cuentan con más de 250 mil seguidores en Youtube y cerca de 100 mil en Instagram.

Fue en 2023 que la joven reveló que mantenía una relación con Daniel, a quien conoció en una aplicación de citas, en la cual ella había publicado fotos de cuerpo completo porque quería ser completamente sincera sobre su situación. Afirmó que su ahora esposo le interesó porque fue el primero que no le preguntó por su condición para iniciar la conversación.



La historia de las siamesas Carmen y Lupita

Según han dicho en diversas entrevistas, los médicos les dijeron a sus padres que tenían una expectativa de vida de 3 días. Han pasado más de dos décadas y ellas se ven bien y felices.

Nunca fueron separadas porque la posibilidad de que una o ambas fallecieran era muy alta, ya que comparten pelvis, aparato reproductor, hígado y torrente sanguíneo, pero cada una tiene dos brazos, un corazón, un cerebro y un estómago. Además, estuvieron varios años en fisioterapia para aprender a coordinar sus pasos, ya que cada una maneja una pierna.

Según revelaron en años anteriores, Carmen y Daniel habían llegado a un acuerdo en el que él no puede tocar a Lupita y, además, no tienen relaciones porque las jóvenes comparten el órgano reproductor.



¿Cómo fue la boda de la siamesa Carmen?

En el video que compartieron las hermanas en su cuenta de Youtube, Carmen and Lupita, y en el que también apareció Daniel, contaron que se habían casado en secreto unos 7 meses atrás. “Ahora soy el esposo. Nos casamos”, dijo la pareja de Carmen, que dio detalles de la ceremonia.

Aseguró que a la boda solo asistió la familia cercana porque “no me gustan esas bodas donde invitan a un primo tercero. Es como... ‘lo siento, pero tío abuelo Patrick, a quien no he visto desde que tenía 3 años, no mereces un asiento en mi mesa’. Lo siento”.

Carmen, por su parte, dijo que padece de "mucha ansiedad social", por la que también decidieron que a la ceremonia solo fuera un grupo pequeño de la familia.

Recordó ese momento como algo “muy bonito”, pues el matrimonio se celebró en “otoño, así que lo hizo aún más bonito”.

“No vestí de blanco, no me arrepiento, no me gusta el blanco, pero es solo mi problema”, agregó, mientras que en el video compartieron imágenes de ese día especial, en el que las siamesas lucieron un elegante vestido verde y el novio usó un corbatín que combinaba con el ajuar.



Lupita dejó claro que no está casada

Mientras Carmen comentaba que se había casado, su siamesa fue enfática en decir: “Yo no me casé”.

Lupita ha expresado en ocasiones anteriores que ella es asexual y luego de que su hermana hablara de su matrimonio ella comentó “no quiero casarme porque no quiero”, e insistió en que ella y Daniel “no nos casamos”, a lo que su siamesa contestó: “Es justo que cada uno tenga sus gustos”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co