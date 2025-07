Magic, eliminado del Desafío Siglo XXI, trabajó como modelo webcam y sobrevivió a accidente en moto

Kevin Daniel Sánchez García, también conocido como Magic Mike, es el más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI. A lo largo de su paso por la competencia representó al equipo Beta y a la ciudad de Pereira, capital de Risaralda, de donde es oriundo. Kevin, de 28 años, dejó una huella emocional por su desempeño competitivo y una historia personal que, más allá del programa, lo posiciona como un ejemplo de superación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Magic se desempeñaba como modelo, creador de contenido para adultos, trabajo que dejó antes de ingresar al reality. Según su ficha oficial, construyó su carrera como modelo sin esconder que su trabajo involucraba la industria del entretenimiento adulto, creando un personaje que decidió encarnar para este objetivo. Fue así como surgió 'Magic Mike', inspirado en una película sobre strippers.



¿Cómo inició su carrera como modelo webcam?

“Esto inicia en pandemia… sin saberlo esto para mí. Inicio en la industria, creo el personaje de Magic Mike, porque el nombre de Magic viene de una película de un stripper y me meto en la película de que yo era, y eso es lo que comienzo a vender", contó Magic en una entrevista para el Desafío. Señaló que los primeros seis meses no fueron fáciles, pues como todavía no era una persona reconocida en la industria sus sueldos no eran los que anhelaba.

Con disciplina y ambición, pasó de jornadas de seis horas diarias a trabajar hasta 15 horas continuas, hasta convertirse en toda una figura del entretenimiento para adultos y convirtiendo su estilo en algo propio. Aunque dedicarse al modelaje webcam sea algo muy criticado y cuestionado por la sociedad, el exdesafiante señaló que en su caso le ayudó a construir su autoconfianza.

Publicidad

"Creo que uno muchas veces no sabe lo que tiene, había veces que me sentía mal conmigo mismo, pero cuando empiezo a transmitir y veo que a las personas les gustaba lo que veían, mi físico, eso me cambió mucho y me dio sentido de pertenencia", aseguró.



Un accidente le cambió la vida a Magic, exparticipante del Desafío Siglo XXI

Hace 10 años, Kevin sufrió un accidente en moto que fracturó tres metatarsos de su pie izquierdo. Ese incidente marcó su vida: “Era una persona que entrenaba, estudiaba deportes y acondicionamiento físico, era modelo y mesero. Un día después de mi cumpleaños me accidenté".

Magic pensaba que estaba en la mejor etapa de su vida y, de repente, este accidente lo llevó a frenar todo. Se realizó una primera cirugía y estuvo varios meses motivado en terapia física, pero el dolor que sentía no era normal. Pasados los primeros seis meses, le hicieron una nueva radiografía para saber por qué no disminuía su dolor y descubrieron que lo tenían que operar otra vez. Sus dedos nuevamente estaban fracturados

Publicidad

"Me volvieron a operar, fue una operación mucho más dura, ahí caí en depresión, en ansiedad, me sentí en una gran soledad a pesar de que siempre estuvo mi mamá ahí, mi familia, pero los amigos y todos los allegados, muchos no estuvieron. Entonces llega un momento en el que tengo un colapso de tanto tiempo estar solo en un cuarto, empecé a pensar muchas cosas, comencé a hundirme, comencé a pensar en formas de quitarme la vida", recordó.

Estuvo año y medio en cama, perdió 15 kilos y sufrió problemas psicológicos profundos. Kevin admite que estuvo al borde de desistir. Sin embargo, la persistencia de su madre por su recuperación cada día lo salvaron del abismo. "Me di cuenta que mi mamá se levantaba a las 5:00 de la mañana a darme las primeras pastas, que la comida, que la gelatina, que la bebida de caléndula, entonces eso me motivó a que no podía apagarla de esa manera".



El paso de Magic por el Desafío Siglo XXI

La recuperación fue lenta, pero permitió que Magic reconstruyera su cuerpo y su vida. Retornó al mundo del ejercicio, las producciones visuales y emprendió desde cero. Al llegar al Desafío Siglo XXI, encontró otro escenario para mostrarse auténtico, y esta vez no vendía solo su físico, sino también su voluntad y carácter competitivo. Magic ingresó como capitán del equipo Beta y como uno de los representantes del Eje Cafetero.

En su primer Desafío a Muerte, compitió sin tregua contra participantes de alto nivel físico: Gero, Leo, Zambranoo y Andrey. Aunque fue de los primeros en completar la primera etapa de la competencia en el Box Negro, el estrés y el derrumbe emocional lo vencieron en la definición.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL