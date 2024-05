Youtuber visitó las Catacumbas de París y se llevó el susto de su vida: video viral

El creador de contenido conocido en redes sociales como Cris sin límite, compartió con sus cientos de seguidores un viaje a una romántica ciudad de Europa, donde visitó las catacumbas de París. El youtuber grabó su recorrido en los confusos túneles que contienen los restos de muchos habitantes de esta ciudad.

El pasado 12 de mayo de 2024, el joven dejó ver en un video de poco más de media hora su experiencia en las catacumbas.

“Estuve indagando sobre la entrada oculta de las catacumbas de París y afortunadamente di con el sitio y pude vivir una de las experiencias más intensas de mi vida, miedo, angustia y desesperación por encontrar la salida fueron algunas de las sensaciones”, contó el youtuber en la descripción de su clip.

¿Qué había en las Catacumbas de París?

El creador de contenido suele mostrar lugares y situaciones que se salen de la cotidianidad. En esta ocasión Cris ingresó a las catacumbas por una entrada oculta, donde pocos se atreven a aventurarse.

Las catacumbas son reconocidas por tener una red de túneles y cuartos subterráneos inmensa. Para los romanos, este lugar fue una mina de piedra caliza, pero a finales del siglo XVIII, se convirtió en un cementerio común que albergó a cientos de parisinos por los problemas de salubridad que tenía en ese momento la ciudad.

El colombiano se atrevió a descender por un estrecho y oscuro hueco en el suelo, con muy poca iluminación y sin tener trazado un camino para recorrer adentro. En el clip se puede percibir un ambiente misterioso y escalofriante.

“La verdad ya estoy como asustado, muchachos, creo que me voy a devolver”, admitió Cris en medio del recorrido. A medida que avanzaba, los túneles se dividían y se dividían en múltiples caminos. En las paredes se pueden ver algunos grafitis grabados en medio del húmedo lugar.

Cuando Cris siguió adentrándose en las catacumbas, se dio cuenta que estaba a punto de perderse y sin otra persona a su lado o sin conocer el camino de regreso, podría quedarse perdido allí. “Siento que me voy a perder porque no me estoy acordando bien del camino, entonces me da miedo quedarme acá metido”, señaló.

Para salir del lugar, Cris siguió sus propias huellas frescas de regreso para volver a la superficie.

La experiencia completa de Cris sin límite la puede conoceraquí.

