"Me rompí la cabeza": influenciador denuncia que le cayó un ladrillo en Andrés Carne de Res

Josué Rodríguez, un influenciador colombiano conocido en Tiktok, denunció recientemente una situación que vivió en el restaurante de Chía Andrés Carne de Res. El hombre usó sus redes sociales para dar a conocer el momento en que, según él, le cayó un ladrillo sobre su cabeza dentro de las instalaciones de este conocido establecimiento, lo que le ocasionó una herida que lo obligó a retirarse del lugar.

Todo aconteció durante la noche del pasado viernes 1 de agosto, cuando Rodríguez salió hacia dicho establecimiento junto a sus amigos, como tradicionalmente lo hacía. "Este viernes, primero de agosto, nos dio por ir a rumbear a todos. Así que fui con todos, mis amigos, mi novia, mi hermano. (...) La verdad todo iba excelente, cuando a eso de las 12:30 más o menos me da por ir al baño, y pues voy con mi hermano tres amigos", recuerda el sujeto.

Al llegar al baño de Andrés, el influenciador recuerda que tuvo que hacer la respectiva fila junto a sus acompañantes, cuando posteriormente aconteció lo inesperado. "Estábamos haciendo la fila para el baño, cuando la nada se mueve la pared y ¡pum! me cae un ladrillo en la cabeza. O sea, literal, me cayó en toda la cabeza. Todo el mundo quedó en shock", añadió.

Aunque, quizá porque había ingerido alcohol, el denunciante dijo que no había sentido mucho dolor tras el impacto, a los pocos segundos de haberse golpeado con el ladrillo, empezó a sangrar. Esto llamó la atención de todas las personas que se encontraban a su alrededor, quienes le abrieron camino para que pudiera ir al baño a tratar la herida. "Seguramente por el trago que había tomado en el momento no sentí dolor, pero no pasaron ni 10 segundos y tenía la cara empapada de sangre (...) me salía y me salía y me salía sangre. La gente, muy amablemente, al ver la situación, me abrió un espacio para entrar al baño", dijo.



Sin embargo, al llegar a la entrada del baño, el sujeto tuvo un percance con el guardia que hacía la respectiva vigilancia, quien, según el mismo influenciador, no lo quería dejar entrar. "El guardia que estaba en el baño no nos quería dejar entrar. O sea, me veía como yo estaba y decía, 'no, está lleno'. Cuando por fin entendió que íbamos a limpiarme la cara, a tratar de que la sangre parara, pues nos dejó entrar. Y algo que me dio mucha rabia también fue que este guardia en vez de ayudar o entender la situación, era bravo, era apurándonos, regañándonos, riéndose sarcásticamente", agregó.

El denunciante dijo que al día siguiente de los hechos intentó comunicarse con el establecimiento, pero que este no le había ofrecido respuesta alguna. Asimismo, el joven fue crítico con la indiferencia del guardia quien, asegura, actuó con total indiferencia. "Yo amo a Andrés, pero no entiendo cómo me va a caer un ladrillo de la pared de ustedes. Y peor aún, como alguien que trabaja ahí es tan indiferente con una situación así. O sea, la verdad, eso me hubiera caído en la cara, me la destroza. Peor aún, me cae en la parte posterior. Igual la cabeza me quedó así", añadió.



¿Qué dijo Andrés Carne de Res tras el incidente con influenciador?

Noticias Caracol consultó a la empresa involucrada en esta denuncia pública. En respuesta, Andrés Carne de Res confirmó los hechos, validando que el viernes en la noche se presentó tal incidente. Sin embargo, la empresa dijo a este medio que sí había entablado comunicación con el influenciador el día posterior a los hechos y que, incluso, han mantenido contacto con el afectado desde entonces.

La compañía también informó que actualmente cuenta con un representante del restaurante que está acompañando al influenciador en la clínica Fundación Santa Fe, desde donde se le están haciendo todos los chequeos y revisiones pertinentes. En cuanto a la denuncia acerca de la indiferencia por parte del guardia del establecimiento, Andrés Carne de Res anunció que se encuentra haciendo la investigación correspondiente.

