Google crea una IA para mapear e identificar los cambios del planeta: ¿de qué se trata?

Introducing a new way to see our planet! 🌍 🛰️ Using Google DeepMind’s new geospatial AI model, AlphaEarth Foundations, we’re making satellite data more analysis-ready, packing a year of info into each pixel. https://t.co/bxqV7bnXkG #EarthEngine #AIforGood pic.twitter.com/4ryHa6Frgp