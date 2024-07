A Ingrit Valencia le decían que se iba a volver “marimacho” cuando empezó en el boxeo

Ingrit Valencia es pionera del boxeo colombiano y campeona absoluta de un deporte que hasta hace muy poco tenía una baja representación femenina. La deportista, nacida en Morales, Cauca, le ha ganado tantos combates a la vida que ya puede contar los dramas que la han tenido contra las cuerdas. En 2021, Los Informantes habló con unas de las cartas más reconocidas de Colombia en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

La boxeadora colombiana sabe lo que es estar en el podio, rodeada de cámaras y de aplausos, pero también conoce lo que es estar abajo, no tener ni para el bus, comer apenas lo suficiente para sobrevivir, pero ni eso ha logrado tumbar.

"Soy una persona disciplina, aguerrida, guerrera a morir, no me rindo ante las dificultades, ante los trabajos”, señaló la medallista olímpica.

Con ese empuje, fuerza física y mental, Ingrit Valencia se ha convertido en una de las deportistas más importantes de la historia de Colombia.

Es divertida, se ríe de todo y se sale del estereotipo de la boxeadora violenta, aunque al principio de su carrera le decían que se iba a volver un “marimacho”.

“Mi familia al inicio me decía ‘usted se va a volver un marimacho, usted ahí con ese deporte tan brusco’. Yo respondía ‘no, a mí me gusta”, recordó.

¿Cuántas medallas olímpicas se ha ganado Ingrit Valencia?

La boxeadora colombiana obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en la categoría de peso mosca femenino, es decir, menos de 51 kg.

“Me levantan la mano y yo aseguro la medalla en Río de Janeiro, me acordé todo lo que he pasado, las dificultades que he tenido para llegar hasta donde he llegado, las madrugadas, los golpes”, recordó la boxeadora del momento en el que se colgó la presea olímpica.

La deportista de 35 años también ha obtenido medallas en los Suramericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe en varias oportunidades.

¿Cuándo debuta Ingrit Valencia en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Ingrit Valencia debutará en los Juegos Olímpicos de París 2024 el domingo 28 de julio. En la Arena Norte de París, la boxeadora colombiana competirá en la categoría de 50 kg en los dieciseisavos de final. La ronda clasificatoria comenzará a las 5:36 a.m., hora de Colombia.

Mire la historia completa de Los Informantes aquí: