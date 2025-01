Amparo Grisales y la pérdida de su más grande amor, por el que lloró en Yo Me Llamo

La vida privada de Amparo Grisales siempre ha sido objeto de gran curiosidad. En el reciente estreno de la décima temporada de Yo Me Llamo , la diva de la televisión colombiana recibió un conmovedor regalo que la hizo recordar a Tango, su fiel compañero durante 17 años, provocando una emotiva reacción que conmovió a todos.

Amparo Grisales y su amor por los animales

Grisales ha sido fiel y constante con un solo amor en toda su vida: los animales, pero sobre todo los perros que son su debilidad. Por mil razones ha preferido compartir su vida y su cama con Copito o con Tango.

“Me da mucha tristeza que la gente los abandonen, que los echen a la calle, me da mucha tristeza que haya gente tan oportunista, que los mantengan encerrados para pedir donaciones a través de Twitter, es que me tocan el alma los perritos”, señaló la diva de la televisión colombiana en una entrevista con Los Informantes en el 2020.

Amparo Grisales es una mujer con carácter y la injusticia y el maltrato contra los animales la conmueven. Los animales son la causa que le hace latir el corazón.

Publicidad

"Ellos sienten cuando los abandonan, son sintientes, son seres amorosos, no son juguetes, cuando ya no los quieren tener o no los pueden tener los botan a la calle”, aseguró Grisales.

(Lea también: Él es Armonio, la inteligencia artificial de Yo me llamo de Caracol que ‘erizó’ a Amparo Grisales)

Publicidad

El dolor de perder a un amigo fiel

Amparo Grisales siempre ha tenido ese amor por los animales. La mujer más deseada y fotografiada de Colombia ha encontrado en los perros su mejor compañía. Adoptó hace tiempo a un French Poodle ciego y Copito se convirtió en ese hijo que nunca tuvo.

"El primero que tuve fue un Copito que me lo mató un Rottweiler... tener una mascota lo más horrible el adiós”, señaló sobre el duelo largo y triste que tuvo por su mascota fallecida.

Llegó Dandy, otro French Poodle que sufría de epilepsia y que tuvo que dormir al poco tiempo. Con el corazón roto todavía, Tango llegó para quedarse, este Yorkie fue un regalo de su hermana Patricia y la acompañó durante casi dos décadas.

Durante 17 años compartieron la cama, las alegrías y las tristezas, el amor más largo, fiel y estable que ha tenido Amparo. “Como un hijo, yo no tengo hijos, pero yo me imagino”, afirmó la diva.

Publicidad

Para ella sí que Tango era su amigo fiel, siempre estaba primero que todo lo demás. "Yo tuve un novio una vez que me le hizo así con el pie y yo también le hice así con el pie ‘te vas’. Dejé novios también por el perrito, más importante el perro totalmente”, señaló Amparo Grisales.

El sex symbol colombiano por excelencia siempre ha tenido un solo amor fiel y constante. “Yo dejé de hacer muchas cosas por Tanguito, cosa que no me arrepiento. Estoy feliz de haberle dado la vida que le di y el amor que él me dio a mí”, aseguró.

Amparo Grisales recordó a Tango, su fiel compañero por 17 años, que falleció Foto: Los Informantes

Publicidad

(Lea también: Rey Ruiz: secretos y confesiones del nuevo jurado de Yo Me Llamo)

Un homenaje inesperado en Yo Me Llamo

Recientemente, la diva de la televisión colombiana recordó a Tango, su mascota fallecida hace siete años. En el capítulo estreno de la nueva temporada de Yo Me Llamo, este 7 de enero de 2025, Grisales se llevó una emotiva sorpresa del participante que adicionó representando al artista guatemalteco Ricardo Arjona.

La conmovedora reacción de Amparo Grisales

Tras recibir un “no te llamas” de parte de la diva, Yo Me Llamo Ricardo Arjona le entregó a Amparo un obsequio que era la imagen de su perro fallecido plasma en madera y con la frase: “Mami, donde estoy tengo muchos amiguitos. Desde el cielo cuido de ti. Te quiero, Tanguito”.

“Gracias, ¡qué lindo!” reaccionó Grisales notablemente conmovida y a punto de llorar por el gesto del participante.

Publicidad

(Lea también: ¿Por qué Amparo Grisales, jurado de Yo Me Llamo, no tuvo hijos?)

El legado de Tango en la vida de la diva

A Amparo Grisales le duele Tango, pero también los demás perritos abandonados y maltratados, pero como los puede tener a todos en su casa, encontró el apoyo de refugios donde le cuidan y le recuperan los perritos que rescata.

Publicidad