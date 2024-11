La hija mayor del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, tiene un parecido innegable con su padre, aunque ella dice que el carisma lo heredó de su mamá, Mary Luz Herrán, una santandereana con la que el hoy mandatario de Colombia se conoció cuando hacían parte del M-19.

“Tengo una falta de diplomacia porque yo digo las cosas como las pienso”, reconoció en Los Informantes la joven de 33 años, la segunda de los 6 hijos de presidente Gustavo Petro y la mayor de las mujeres.

Andrea Petro se inventó la marca Bachue, para montar su empresa de ropa reciclada Suministrada

La investigación de Nicolás Petro



Aunque gran parte de su vida la ha pasado en Francia, en donde tuvo a sus dos hijas, no está totalmente alejada de la familia presidencial en Colombia y, por tanto, de los escándalos que la han rodeado. Entre ellos, la investigación contra su hermano Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Este es un tema por el que todos los Petro, de una u otra forma, han estado en la mesa de conversación y Andrea Petro no se guarda nada al hablar de ello.

Asegura que le recriminó a Nicolás Petro diciéndole “tú cómo p#&$ le vas a hacer eso a mi papá”, pero igual le ha dado el beneficio de la duda: “si él demuestra que es inocente, pues demuéstralo”.

“Yo fui impulsiva e hice un Twitter y dije ‘nos metan a todos en el mismo costal’, él es un adulto, toma sus decisiones solo, eso no es mi papá que está detrás, no somos todos nosotros, no es que la familia sea corrupta, son sus decisiones y él es un adulto, que coja sus responsabilidades. Ya estaban diciendo que todos los hijos eran iguales”, subrayó.

Habla Andrea Petro no se guardó nada al hablar de su papá Colprensa

Lo que piensa de Álvaro Uribe

En la entrevista con Los Informantes, Andrea Petro sorprendió al referirse también a Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia que está en la orilla opuesta a la de su padre cuando de hablar de política se trata.

Según dijo la hija del presidente Gustavo Petro, tanto la derecha como la izquierda “tienen cosas buenas”.

“Yo respeto mucho a Uribe. Es un verdadero político, es un verdadero líder y es una persona inteligente”, afirmó Andrea Petro, agregando que una conversación entre la cabeza del partido Centro Democrático y su papá es “super mega interesante, no hay conflicto, es productivo poner a dos personas con opiniones diversas - que les puedes criticar todo -, que se van a sentar a tomar un café, a hablar, a discutir, eso no lo puede hacer con cualquier persona”.

Aunque las palabras con las que se refiere a Uribe podrían no gustarles mucho a los seguidores de su papá, Andrea Petro puntualizó que si hay algo que le respeta al presidente Petro “es que él nunca nos ha impuesto sus ideologías, nunca nos ha dicho ‘es que la izquierda es mejor que’, nunca”.

Y agregó que en la relación padre e hija “sí hay un conflicto con el capitalismo, (él) sabe que yo tengo mi capitalismo ahí y me encanta pullarlo solo para sacarle genio”.

El escándalo de la UNGRD

De otro lado, si hay algo que descompone a Andrea Petro sobre lo que han sido los dos años de gobierno de su papá es el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD).

“Qué vergüenza. Yo no me imagino el momento que mi papá se enteró de eso, yo lo conozco, mi papá odia eso, tiene una aberración contra eso. ¿Mi papá corrupto? Ay, le han ofrecido toda la vida plata, (y) nunca ha tocado un peso (…) y van y le hacen esas puñaladas en la espalda. A él chisme de corrupción, así sea un chisme, saca la persona”, enfatizó asegurando que ella no se metería “en esa vaca loca (de la política) ni a bate”.