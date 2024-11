Los Informantes: La hija de la avalancha, las puntadas de Andrea Petro y una reina de la batata

Vea, como todos los domingos, tres grandes historias en Los Informantes: el reencuentro entre una hija de la avalancha de Armero y el médico que la recibió en medio del barro y la desolación; las puntadas de Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, y la científica colombiana que salvó a EE. UU. de una pandemia agrícola.

>>> Equipo de Los Informantes quedó en medio de la guerra por el control de la mina de Buriticá

La hija de la avalancha

Un equipo de Los Informantes fue testigo del reencuentro de una hija de la avalancha y el médico que la recibió en medio de la adversidad. 39 años después de la tragedia de Armero, que cobró más de 20 mil vidas, Rodrigo Meléndez y Consuelo Rodríguez se fundieron en un impensado abrazo.

Y es que, después de haber ido como voluntario a la tragedia de Armero, Rodrigo Meléndez encontró su vocación como médico. Allí, en medio de la desolación, fue el ángel que atendió un parto que lo marcó para siempre. La niña que recibió, pese a todas las dificultades que la avalancha había ocasionado en este municipio del Tolima, fue Consuelo Rodríguez. Sin embargo, ni él ni la familia de la bebé que ayudó volvieron a encontrarse durante años.

Publicidad

Mientras el doctor ha hecho de todo por ayudar a los menos favorecidos, Consuelo Rodríguez se la guerrea en Bogotá para sacar adelante a su familia, pero en medio de todo ninguno de los dos olvida la insólita historia que los une.

Vea aquí el emotivo reencuentro.

Publicidad

Las puntadas de Andrea Petro

Es inevitable que los reflectores apunten a la familia presidencial. Andrea Petro, la mayor de las hijas del presidente Gustavo Petro, habló con Los Informantes sobre las dinámicas familiares, la relación con el jefe de Estado, con Verónica Alcocer y con sus hermanos, los escándalos que han perturbado la paz de los Petro y su sueño de convertirse en una empresaria de moda sostenible.

>>> La pesadilla de una joven reclutada cuando tenía solo 5 años: "Mi infancia fue un tormento"

Andrea Petro reveló, entre otras, los dolorosos momentos que pasó cuando nació su primera hija, que tiene algunas complicaciones de salud, y su padre lo publicó en redes sociales: “a mí me dio una depresión, me dolió, el odio de la gente me dolió”.

Haga clic aquí para ver su relato completo.

Publicidad

La reina de la batata

Una colombiana, con talento y berraquera, salvó de la extinción a una variedad de papa en Estados Unidos.

Desde su laboratorio en Carolina del Norte, Lina Quesada – bióloga de la Universidad de los Andes y con estudios de doctorado en Estados Unidos - lideró todo un equipo de expertos que, en un tiempo récord, frenó un hongo mortal que amenazaba con extinguir la batata. Es como si en Colombia estuviera en riesgo la papa criolla o la yuca.

Publicidad

¿Cómo logró evitar esta pandemia? Vea aquí su relato.