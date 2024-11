Habla Andrea Petro, hija del presidente: “Él dirige al país a través de Twitter, déjenlo”

En entrevista con Los Informantes, Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, se refirió a cómo es la relación con su papá y, también, a los escándalos que han perturbado la paz de su familia. Su sueño es convertirse en una empresaria de moda sostenible.

>>> El ‘milagro de Armero’: la historia no contada de la bebé que nació en el lodo

Andrea Petro, es la segunda de los seis hijos del presidente Gustavo Petro y la mayor de las mujeres. Se podría decir que hijo de tigre sale pintado, pero ella no. Tiene sus propios matices, un molde único que ha ido cosiendo pedazo a pedazo.

“Yo fui el primer hijo que crio él, porque cuando nació Nicolás mi papá estaba en la cárcel”, subrayó.

Publicidad

Es la hija de Gustavo Petro y de Mary Luz Herrán, una santandereana que apenas tenía 17 años cuando la tuvo a ella y, luego, a Andrés. Sus padres se conocieron en el M-19.

Las publicaciones de Petro en redes

Andrea Petro no se guardó nada y, entre otras, habló de lo que piensa de las publicaciones que hace su papá en las redes sociales.

Publicidad

“Es su modo de comunicación. Es tanto así que él dirige al país a través de Twitter y ya. Toca respetarle eso, o sea, déjenlo”, enfatizó sobre Gustavo Petro.

>>> Equipo de Los Informantes quedó en medio de la guerra por el control de la mina de Buriticá

Además, habló de quienes rodean al presidente, señalando que no confía mucho en ellos. “Hay mucha gente que entre ellos se atacan y se inventan un chisme solamente para que saquen a la persona que era buena”, aseguró.

Investigaciones contra Nicolás Petro

Nicolás Petro, el hijo mayor del mandatario, está acusado de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. Este tema descoloca a Andrea, que no tiene filtro al hablar sobre él.

Publicidad

“Cuando me enteré de las fotos, se lo dije a él: ‘tú cómo le vas a hacer eso mi papá’. Ahora, el beneficio de la duda, si él demuestra que es inocente, pues demuéstralo, pero ‘tú cómo p#&$ le vas a hacer eso a mi papá’. Entonces, yo fui impulsiva e hice un Twitter y dije ‘nos metan a todos en el mismo costal’, él es un adulto, toma sus decisiones solo, eso no es mi papá que está detrás, no somos todos nosotros, no es que la familia sea corrupta, son sus decisiones y él es un adulto, que coja sus responsabilidades, porque ya estaban diciendo que todos los hijos eran iguales. Y, si no es cierto, pues te defiendes”, enfatizó.

¿Qué piensa la hija de Petro sobre Uribe?

Otro de los temas que tocó sin problema fue el del poder en Colombia, agregando que “la derecha tiene cosas que son buenas” y “la izquierda tiene cosas que son buenas”. De hecho, destacó actitudes del expresidente Álvaro Uribe, uno de los representantes de esas orillas.

Publicidad

“Yo respeto mucho a Uribe. Es un verdadero político, es un verdadero líder y es una persona inteligente”, dijo agregando que “una conversación entre Uribe y mi papá es super mega interesante, no hay conflicto, es productivo, es super interesante poner a dos personas con opiniones diversas que le puedes criticar todo lo que haya hecho el uno y el otro, pero son dos personas que se van a sentar a tomar un café, a hablar, a discutir, eso no lo puede hacer con cualquier persona”.