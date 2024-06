Pedro Antonio González González, más conocido por su personaje de Don Jediondo, relató a Los Informantesla historia de su vida, esta vez no lleno de risas y chistes, sino en medio de algunas lágrimas, pues el hombre detrás de la ruana mostró su lado más vulnerable.

>>>Don Jediondo: del dolor de la infancia a las carcajadas de una carrera exitosa

La niñez de Don Jediondo

A los 16 años, salió de su natal Sutamarchán, en Boyacá, con una maleta llena de sueños a la ciudad de Bogotá. Soñaba con ser locutor y comentarista deportivo, y comenzó a estudiar periodismo en la capital.

Su trayectoria profesional lo llevó a encontrarse con Alberto Piedrahita Pacheco, uno de sus ídolos. Desde entonces, empezó a improvisar frente a un micrófono y ahí inició su exitosa carrera en los medios de comunicación.

Publicidad

Recuerda su primera presentación para el casting del programa Sábados Felices. “Un amigo me prestó la ruana, sombrero, mochila y todo. Fui hacer el casting con Gonzalito Acosta y Miguel Lizarazo y les gustó, me dijeron grabe el lunes. Ese lunes grabé Sábados Felices y me gané dos programas”, mencionó Pedro Antonio.

>>>¿De dónde es Don Jediondo? La historia del humorista que ha hecho reír a varias generaciones

Publicidad

Así nació el personaje de Don Jediondo

El humorista afirmó que el personaje nació de su madrina Nadelina. “Era una campesinita hermosa, resulta que ella nos compraba el pan a nosotros y en la casa de ella yo me críe porque mi mamá se la empeñó en esa época. Entonces si ella nos ponía a hacer algo y uno no lo hacía a todo lado era 'chino jediondo'”, indicó el humorista.

Ahí le llegó la idea a su mente de ponerle Don Jediondo a su personaje de comedia. Aún va a la pequeña casa de su madrina donde le gusta poner música y le trae miles de recuerdos de las risas de su madre. Un lugar que trae los mejores momentos de su niñez.

>>>Don Jediondo denuncia que están envenenando a sus perritos en Sutamarchán: "Seamos más sensibles"

Su talento fue rápidamente conocido, aunque para algunos colombianos su humor es bien recibido. En redes sociales lo felicitan, pero también lo critican por su estilo de jocoso de doble sentido que algunos no les causa ninguna gracia. Nada de eso lo detiene, pues tiene un sello distintivo de los demás imitadores.

Publicidad

Hoy, el viejo picaron enruanado hace parte del elenco de Sábados Felices, es presentador en Día a Día y de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Además, es imitador en La Luciérnaga de Caracol Radio, ha actuado en seis películas y hace presentaciones en Estados Unidos y Europa.

Vea el capítulo completo de Los Informantes aquí: