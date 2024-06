Don Jediondo: del dolor de la infancia a las carcajadas de una carrera exitosa

No hay nada más boyacense que un cuchuco, una longaniza y Don Jediondo. Este humorista ha dedicado más de tres décadas a hacer reír a los colombianos con sus personajes y sus imitaciones. Pero, entre chiste y chanza, Pedro Antonio González, el hombre detrás del personaje, se levantó la ruana y mostró su lado más vulnerable en Los Informantes.

“Mi apellido debería ser Villamil porque mi padre era de apellido Villamil... mi madre afortunadamente me dio el apellido González y con ese tuve y con ese tengo más que suficiente”. Con estas palabras, Pedro Antonio reveló el dolor de no haber sido reconocido por su padre.

Criado por una madre soltera que levantó siete hijos con esfuerzo y sacrificio, Pedro Antonio aprendió desde joven que para lograr algo en la vida, debía trabajar duro. “Ella solita levantó siete hijos... a punta de rejo”, recordó. A los siete años, ya acompañaba a su mamá a vender masato y empanadas los viernes que faltaba a la escuela.

A los 16 años, con una maleta llena de sueños, Pedro Antonio se despidió de su madre y hermanos para tomar una flota hacia Bogotá. Soñaba con ser locutor y comentarista deportivo, y comenzó a estudiar periodismo en la capital.

La suerte lo llevó a encontrarse con Alberto Piedrahita Pacheco, uno de sus ídolos. El reconocido locutor lo invitó a una cabina de radio y lo hizo improvisar frente al micrófono. Pedro Antonio impresionó tanto que fue contratado para leer noticias los fines de semana. Este fue el inicio de su exitosa carrera en los medios de comunicación.

Así nació el personaje de Don Jediondo

El verdadero salto a la fama vino cuando se presentó en Sábados Felices, todavía sin el nombre de Don Jediondo. “Un amigo me prestó una ruana, sombrero, mochila, todo... me gané una tostadora y un horno que estoy vendiendo a propósito”. Su talento fue rápidamente reconocido, y así nació Don Jediondo, el personaje viejo verde que ha hecho reír a varias generaciones.

Después de Sábados Felices, Pedro Antonio pasó por varios programas, incluyendo No me lo cambie y Día a Día, y ha actuado en seis películas. Su humor, sin embargo, no siempre es bien recibido. En redes sociales lo felicitan, pero también lo critican por su estilo de humor de doble sentido que a algunos no les causa gracia.

