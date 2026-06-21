Frascos y guantes con talio: los hallazgos en el locker de Zulma Guzmán en Club El Nogal

El caso talio, la investigación judicial sobre la muerte de dos niñas de 13 años por consumir frambuesas contaminadas en abril de 2025, continúa. Según la información revelada en un reciente video por la periodista María Elvira Arango, directora de Los Informantes, este proceso ha entrado en una fase crítica tras nuevos hallazgos técnicos que vinculan directamente a la principal sospechosa, Zulma Guzmán Castro, con esta letal sustancia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hallazgo técnico en el Club El Nogal

Un nuevo avance científico de Medicina Legal se considera una prueba clave en la investigación. Tras un allanamiento realizado al locker personal de Zulma Guzmán en el Club El Nogal de Bogotá, los laboratorios forenses entregaron un dictamen con resultados reveladores. Según la información difundida por Arango, el análisis resultó "positivo en dos frascos y en los guantes de látex positivo para talio".



Esta evidencia ya fue remitida a la Fiscalía General de la Nación, la cual tiene previsto realizar la imputación de cargos a Guzmán prontamente. El hallazgo de frascos con el metal pesado y elementos de protección personal con rastros químicos dentro de un espacio de la sospechosa refuerza la tesis del ente acusador sobre la autoría de los ataques.



Elvira Restrepo: una víctima con nacionalidad británica

Publicidad

Además de las pruebas físicas, el caso ha adquirido una nueva dimensión internacional. Se ha confirmado que Elvira María Restrepo, excuñada de Zulma Guzmán y una de las presuntas víctimas, posee la ciudadanía británica. Restrepo habría sido blanco de un ataque en enero de 2025, tras recibir una caja de chocolates que presuntamente contenían el metal tóxico.

Tras ingerir el producto, la mujer presentó graves complicaciones de salud y actualmente recibe tratamiento especializado en los Estados Unidos para mitigar los daños en su organismo. La nacionalidad de Restrepo es un dato estratégico para la justicia colombiana, dado que Zulma Guzmán permanece bajo custodia en el Reino Unido enfrentando un proceso de extradición.

Publicidad

La tesis de la "asesina serial", según la Fiscalía

La acumulación de víctimas y la repetición del método han permitido a las autoridades perfilar una conducta criminal sistemática. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha sido enfática al señalar que los investigadores han detectado patrones que sugieren que estos incidentes no son hechos aislados.

Sobre la evidencia técnica y la metodología detectada, la Fiscal Camargo explicó: “Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que corroboraría un episodio de envenenamiento similar en unas características muy similares”. La funcionaria agregó que la continuidad en el modo de operar de la acusada “nos hace pensar en que podemos estar ante un tema de un episodio de asesinato serial”.

El desafío de detectar el "asesino silencioso"

Publicidad

El uso del talio representa un reto forense debido a que es inodoro, incoloro e insaboro, lo que facilita su administración sin ser detectado por las víctimas. El doctor Camilo Uribe, experto toxicólogo, detalló que su peligrosidad radica en la concentración: “Todo es tóxico y nada es tóxico todo depende de la dosis de la concentración y de la vía de administración”, señaló en una entrevista en Los Informantes a finales de 2025.

En el caso de las menores fallecidas en Bogotá, los niveles hallados fueron devastadores. Mientras que 150 microgramos se consideran una intoxicación severa, en este proceso se identificaron niveles letales. “Estamos hablando de niveles por encima de 3.000, es decir, son concentraciones letales”, señaló el doctor Uribe. Por su parte, la toxicóloga forense Andrea Bernal advirtió que el talio “hace que parezcan enfermedades” neurológicas o cardíacas, dificultando el diagnóstico hospitalario inicial, relató a Los Informantes.

Publicidad

Testimonios y antecedentes del caso

La investigación ha revelado eventos de intoxicación desde 2020, cuando Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout, con quien la señalada tuvo una relación extramatrimonial, comenzó a presentar síntomas críticos. El doctor Julio Portocarrero, médico endocrino que la atendió, recordó la contundencia de su diagnóstico al observar la neuropatía y la caída de cabello de la paciente: “Mire si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será”.

Zulma Guzmán permanece en custodia en Londres mientras se evalúan las condiciones de reclusión en Colombia para autorizar su traslado. Se contempla que, de ser extraditada, la acusada sea recluida en el pabellón de máxima seguridad o en la zona para mujeres de alto perfil de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.