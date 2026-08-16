Cofundador de Nubank donará $100 mil millones tras emergencia por terremoto, anuncia De la Espriella

El cofundador y director general de Nubank, el colombiano David Vélez, aportará 100.000 millones de pesos (unos 32 millones de dólares) para ayudar a los damnificados por el terremoto de hace una semana en el país, anunció este domingo el presidente Abelardo de la Espriella. "Hace un minuto hablé con David Vélez, quien me manifestó su decisión de aportar 100.000 millones de pesos para ayudar a los colombianos afectados por esta tragedia", manifestó De la Espriella en su cuenta de X. El presidente agradeció a Vélez "por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia" y agregó que cuando hay unión "alrededor de un mismo propósito, demostramos que somos capaces de levantarnos ante cualquier adversidad".

Vélez se suma así a otros millonarios colombianos que han ofrecido importantes sumas de dinero para ayudar a los damnificados o a la reconstrucción del país tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto y que deja cerca de 300 fallecidos, unos 4.200 heridos y 143 desaparecidos, así como decenas de edificaciones y otras infraestructuras destruidas.



Familia Gilinski también donará en medio de emergencia por terremoto

Este mismo domingo, De la Espriella informó que la familia Gilinski, la más rica del país, donará 150.000 millones de pesos (unos 48 millones de dólares) para la reconstrucción de hospitales y escuelas de Cali, que junto con Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

El mandatario aseguró en su cuenta de X que habló por teléfono con el empresario Jaime Gilinski, quien acudió a su investidura en Cali el 7 de agosto, y le comunicó la decisión de destinar la donación a la recuperación de infraestructuras educativas y sanitarias de la capital del departamento de Valle del Cauca.



Gilinski, de 68 años y originario de Cali, es el hombre más rico de Colombia según Forbes, que estima su fortuna en 14.700 millones de dólares, y es propietario del banco GNB Sudameris y presidente del Grupo Nutresa, uno de los mayores conglomerados de alimentos de América Latina.



El pasado viernes, la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció la recaudación de más de 200.000 millones de pesos (unos 64 millones de dólares) para atender las consecuencias de la tragedia. De ese valor, la mitad fue aportada por la Familia Santo Domingo, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país.

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EFE