Hassam reveló que enfrenta nuevo problema de salud tras luchar contra el cáncer

El humorista colombiano Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, sorprendió a sus seguidores al compartir un nuevo problema de salud derivado de su tratamiento contra el cáncer.

¿Qué enfermedad tenía Hassam?

Cabe recordar que, en 2019, el comediante anunció públicamente que padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta los glóbulos blancos, específicamente las células plasmáticas, según Mayo Clinic.

El humorista no solo ha tenido que luchar contra esta grave enfermedad, sino que también ha tenido que desmentir varios rumores sobre su estado de salud. Ha enfrentado más de 20 sesiones de quimioterapia y un trasplante de médula que debilitó su sistema inmunológico, pero sigue en la lucha, recuperándose de la mejor manera que sabe: con humor y una sonrisa.

“Yo creo que los seres humanos tenemos la oportunidad de decidir que versión le queremos dar al mundo. Para mí siempre es mejor recibir a la gente con una sonrisa, para mí eso es maravilloso”, mencionó en una entrevista conLos Informantes.

¿Qué pasó?

Recientemente, el comediante colombiano reveló a través de sus historias de Instagram que padece artrosis postquimioterapia, una condición que afecta las articulaciones y los huesos, generando dolor.

Compartió un video en el gimnasio, donde explicó que debe ejercitarse constantemente para evitar complicaciones en su salud. Su objetivo es fortalecer los músculos, mantener una alimentación equilibrada y conservar un peso saludable.

De inmediato, sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, demostrando que han estado pendientes de su proceso de recuperación.

El humor para enfrentar la adversidad

Hassam nació hace 47 años en Bogotá y desde niño descubrió en el humor una forma de enfrentar las dificultades. Creció en un hogar humilde, criado únicamente por su madre y desempeñó diversos trabajos antes de encontrar su verdadera pasión en la comedia.

No obstante, mientras eso ocurría, incluso llegó a pensar en unirse a la delincuencia que veía en su barrio. “Tenía ganas de volverme malo, pero ni para el crimen servía. Una vez fui a robar gorras y después me cogieron como 10 personas a golpes y terminé en un CAI. Ese día dije ‘el crimen no paga’”, reveló Hassam, quien recordó la anécdota entre risas en Los Informantes.

Se graduó como docente de lenguas modernas, pero fue en el teatro donde descubrió su verdadera pasión y consolidó su carrera como humorista. Con el tiempo, se convirtió en un referente del humor en Colombia, gracias a su destacada participación en Sábados Felices.

Desde entonces, Hassam ha protagonizado películas, participado en reality de celebridades y consolidado una exitosa carrera en la comedia. Con su inconfundible estilo, ha llevado su show de humor a más de 10 países de América y Europa, conquistando al público con su ingenio y carisma.

“Me salvó la vida el humor”

A pesar de su éxito y reconocimiento, llegó un momento inesperado en el que ni la ovación de millones lograba hacerlo feliz. “La fama no existe, es algo que la gente se cree. Lo que he tratado de hacer es seguir siendo yo y mostrarme como soy”, dijo.

Hassam fue diagnosticado con un agresivo cáncer que lo devastó desde el momento en que recibió la noticia, tras experimentar un persistente dolor de espalda.

Uno de los momentos más difíciles que vivió el humorista fue cuando, mientras él comenzaba su lucha contra el cáncer, su madre perdía la suya. “Mi mamá descansó. El cáncer hizo metástasis y falleció el Día del Humorista”, reveló Hassam, asegurando que nunca le dijo a su madre que él estaba enfrentando esa misma enfermedad.

“A mí lo que me ha salvado la vida es el humor. El cáncer es una prueba más, ahora soy más agradecido”, concluyó.

Hassam ha demostrado que el humor es una poderosa herramienta para afrontar los momentos más difíciles de la vida. A pesar de los duros golpes que le ha dado la enfermedad, ha enfrentado cada obstáculo con valentía, resiliencia y una sonrisa.

Sin duda, su capacidad para transformar el dolor en risas no solo ha sido su propia terapia, sino también una fuente de inspiración para muchos.