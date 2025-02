"Me envió un mensaje y una canción": colombiana esposa de israelí secuestrado por Hamás

Rebecca González, una colombiana cuyo esposo israelí fue secuestrado por Hamás, ha confirmado que su pareja está viva. En una entrevista con Noticias Caracol en vivo contó detalles sobre la prueba de vida que recibió y las difíciles condiciones en las que se encuentra su esposo, Elkana Bohbot.

La prueba de vida

El ciudadano israelí Elkana Bohbot fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 durante un ataque al festival de música electrónica Supernova en Israel. Desde ese momento, su esposa, la colombiana Rebecca González, ha estado luchando incansablemente por su liberación.

Rebecca confirmó que su pareja está viva gracias a la noticia que recibió de Ohad Ben Ami, un rehén recién liberado.

“Me ha traído testimonio, me ha traído un mensaje de mi esposo, convivió con él, él estuvo bajo secuestro del grupo Hamás. Él y mi esposo estuvieron juntos durante todo este trayecto, ya en el lunes se cumplen 500 días de cautiverio”, señaló la mujer.

El israelí Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás, envía prueba de vida a su esposa colombiana Foto: Los Informantes

Las condiciones del cautiverio

Pese a la esperanzadora noticia, Rebecca González relató las difíciles condiciones en las que está retenido su esposo. Según su testimonio, los secuestrados enfrentan hambre, maltrato físico y están encadenados.

“El hambre, el maltrato físico que están teniendo a pesar de que mi esposo me mande una prueba de vida, un mensaje, eso a mí no me quita la angustia y el pedir auxilio inmediato de que mi esposo, a pesar de que está vivo, está en un grave peligro”, agregó.

Su lucha por la liberación

Rebecca ha estado en contacto con el Gobierno colombiano, esperando que puedan intervenir para liberar a su esposo.

“El Gobierno colombiano ya está al tanto. Y bueno, estoy esperando por un milagro que el Gobierno colombiano pueda ayudarme a traer a mi esposo lo antes posible”, señaló.

Además, aprovechando la visita del presidente Petro a Qatar, Rebecca ha solicitado que utilice sus conexiones y su acercamiento con el pueblo palestino para pedir la liberación inmediata de Elkana.

“El presidente Petro me anunció que dentro de la agenda en Qatar está hablar de la liberación de Elkana”, agregó.

Un mensaje de esperanza

Tras su liberación, Ohad Ben Ami pidió hablar con Rebecca para entregarle el mensaje y una canción que le envió Elkana Bohbot.

“Me pide que sea fuerte, me dice que él está fuerte en su corazón, en su mente y que va a volver y que me pide que no pierda la fe”, señaló Rebecca.

Así fue el secuestro de Elkana Bohbot

La vida de Rebecca González se partió en dos el 7 de octubre de 2023. Ese día, su esposo, Elkana Bohbot, fue secuestrado durante el ataque de Hamás a Israel. Desde entonces, Rebecca, una colombiana que emigró a Israel en 2016, vive una pesadilla.

“Esta situación es la incertidumbre diaria, saber si va a volver, cómo va a volver, si va a volver con vida y cuándo va a ser ese”, contó Rebecca a Los Informantes en 2024.

Rebecca llegó a Israel buscando respuestas espirituales y se casó con Elkana en 2018 y tuvieron a su hijo David, quien pregunta todos los días por su papá.

“Tengo que decirle todos los días a mi hijo dónde está su papá, recordarle que está con muchas personas, que no está solo, que hay personas que lo tienen encerrado”, explicó al informativo de Caracol Televisión.

Rebecca González y Elkana Bohbot una historia de amor y resistencia en medio del secuestro de Hamás Foto: Archivo personal / Los Informantes

Elkana Bohbot estaba emocionado por la organización del Festival de Música Nova, donde él y dos amigos participaban en la logística. Aunque insistió para que Rebecca lo acompañara, ella decidió no asistir.

La angustia para Rebecca comenzó cuando identificó a su esposo en un video difundido desde la Franja de Gaza. Las imágenes mostraban a los secuestrados heridos y asustados, mientras los terroristas eran celebrados.

Rebecca González afirmó que no dejará de luchar hasta que su esposo sea liberado. “No voy a parar hasta que mi esposo salga de allá”, concluyó la colombiana.

