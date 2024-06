Las lágrimas de Don Jediondo: recordó el dolor vivido porque su padre nunca lo reconoció

Pedro Antonio González, mejor conocido como Don Jediondo, ha hecho reír a los colombianos por más de 30 años. Sin embargo, detrás de su humor se esconde una historia de superación. En una emotiva entrevista con Los Informantes, el famoso humorista se sinceró sobre la ausencia de su padre y cómo esta experiencia marcó su vida y carrera.

>>> Don Jediondo: del dolor de la infancia a las carcajadas de una carrera exitosa

Don Jediondo confesó que su padre no lo reconoció

"Mi apellido debería ser Villamil, porque mi padre era de apellido Villamil, pero infortunadamente en aquella época no se usaba, no estaba de moda darle el apellido a los hijos que eran por fuera del matrimonio, entonces mi madre afortunadamente me dio el apellido González y con ese tuve y con ese tengo más que suficiente", confesó Pedro Antonio González, más conocido como Don Jediondo.

Con esta confesión, el humorista le reveló a Los Informantes sobre su infancia marcada por la ausencia de su padre, una herida que, al parecer, aún duele.

Pedro Antonio nació en Sutamarchán, Boyacá, con una madre cabeza de familia, quien crio sola a sus siete hijos. "Ella solita levantó siete hijos, ella fue madre soltera, lo que hoy llamaría en madre cabeza de hogar, a punta de rejo, porque en aquella época se utilizaba el rejo y la chancleta, la correa, lo que fuera", afirmó.

A los siete años, Don Jediondo entendió que para salir adelante debía trabajar duro. Los viernes, en lugar de ir a la escuela, acompañaba a su madre a vender masato y empanadas. A los 16 años, Pedro Antonio dejó su hogar para buscar nuevas oportunidades en Bogotá.

Sin embargo, recuerda que la despedida fue muy dura no solo para él sino también para su madre: "Empezando porque yo no dormí, sino que lloré toda la noche, porque cómo iba a ser la despedida y uno siempre que viajaba con mi madre se ponía feliz de escuchar el pito del bus, pero aquella vez fue muy triste porque pues me despedí de ella, era la primera vez".

Así nació el personaje de Don Jediondo

En la capital, comenzó a estudiar periodismo y la suerte lo llevó a encontrarse con el locutor Alberto Piedrahita Pacheco, uno de sus ídolos. Gracias a ello, comenzó su carrera en los medios de comunicación. Sin embargo, la fama vendría más adelante cuando se quedó sin trabajo y decidió presentarse a Sábados Felices, el programa de Caracol Televisión en el que lleva más de 25 años.

Allí nació Don Jediondo, un personaje inspirado en su propio origen campesino que se caracteriza por los chistes de doble sentido y que ha hecho reír a varias generaciones. El humorista ha desarrollado una importante carrera en radio, cine, televisión y presentaciones en vivo con los que fidelizado a miles de televidentes y espectadores.

