Brigitte Baptiste y su lucha por la inclusión: es una de las 100 mujeres más influyentes del 2024

Brigitte Baptiste, una de las figuras más destacadas en la lucha por la inclusión en Colombia, ha sido nombrada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del 2024. Este reconocimiento no solo destaca su labor como bióloga y rectora de la Universidad EAN, sino también su compromiso con la comunidad LGTBQ+.

Campaña por la educación inclusiva

Según la BBC, Baptiste ha hecho campaña por una mejor financiación para que más personas LGBTIQ+ accedan a la educación superior. Este esfuerzo es parte de su visión de una sociedad más equitativa y sostenible. "Necesitamos entender que el mundo tiene que cambiar rápido, tiene que transitar hacia otro modelo de sociedad, un modelo de sociedad más amable, sostenible, más equitativo. Necesitamos innovación y la innovación requiere romper estereotipos y paradigmas”, señaló Baptiste en el programa Todas, todos y todes de Noticias Caracol en el 2023.

Una vida de lucha y resiliencia

La vida de Brigitte Baptiste ha estado marcada por la lucha contra la discriminación. "En los años 70 en que yo comencé a expresarme como mujer y fui censurada en todas partes y de todas las formas al punto de que durante los siguientes casi 30 años permanecí escondida”, recordó. Esta experiencia personal ha sido un motor para su trabajo en pro de la inclusión.

Liderazgo en la Universidad EAN

Tras ser la directora del Instituto Humboldt por más de dos décadas, Baptiste se desempeña actualmente como rectora de la Universidad EAN en Bogotá. Su visibilidad y trabajo han hecho que muchas personas LGBTIQ+ de todo el país la busquen para oportunidades académicas que les permitan cambiar sus realidades, muchas veces marcadas por la estigmatización, la violencia y la pobreza.

"Tenemos un programa de inclusión muy activo y de apoyo a las mujeres trans y a la comunidad diversa. Nos hemos dado cuenta de que las becas en sí no es lo que están requiriendo las personas... es más escuchar y ayudar a que encuentren un grupo que las atienda adecuadamente, las respalde”, señaló en el mismo programa.

Un triunfo personal y colectivo

Brigitte Baptiste se convirtió en una de las primeras mujeres transgénero en Colombia en cambiar su género en la cédula, un triunfo en una larga lista de batallas que aún continúan. “Yo soy ciudadana española también y en España no he podido dejar de ser hombre legal que tengo identidad en el pasaporte. En Colombia ya tengo mi identidad corregida en mi registro de nacimiento”, afirmó.

En una entrevista con Los Informantes en el 2015, reveló que vivió muchos años bajo una identidad que no sentía propia, pero la muerte de su hermana Carolina la hizo replantearse profundamente, pues llevaba desde la infancia viviendo su femininidad a escondidas. “Yo me cuestioné la vida, la vida nadie la tiene garantizada. Que me pase lo que me pase, yo soy Brigitte”.

Un compromiso a futuro

En 1998, Brigitte tomó su nombre por la actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, aunque también conservó el nombre que le pusieron sus padres al nacer. La bióloga asegura que seguirá trabajando por los temas que le apasionan junto a su esposa Adriana Vásquez, con quien tiene dos hijas.

"Voy a seguir trabajando por todos estos temas, muchos planes de promover la comprensión de lo que significa vivir en un país diverso a partir de mi profesión como bióloga y con Adriana, que es profesional en estudios literarios y que también tiene una idea de educación y promoción de la diversidad similar”.

El reconocimiento de Brigitte Baptiste como una de las 100 mujeres más influyentes del 2024 es fruto de su dedicación y esfuerzo en la lucha por la inclusión y la equidad. Su historia de liderazgo continúa inspirando a muchos, y su trabajo da esperanza a la comunidad LGTBQ+ en Colombia.