Mercenario colombiano devela la cruda realidad de la guerra en Ucrania

Audel Rojas es uno de los más de dos mil colombianos que se han ido a la guerra de Ucrania. Con tan solo 27 años, ya ha vivido más que muchos en toda una vida.Los Informantes conoció su historia y el porqué de su decisión de querer volver como mercenario al frente de guerra.

La idea de pelear en una guerra ajena le llegó tras ver videos en redes sociales que los inspiraron a buscar una mejor vida, pues en ellos aseguraban que había atractivas ofertas salariales para quienes decidieran participar en la contraofensiva.

>>>De stripper a mercenario: Audel Rojas, colombiano que lucha en Ucrania por un futuro mejor

"Allá en Ucrania hay desde desmovilizados de la guerrilla, paramilitares, Policía, Ejército, personal civil, que hayan trabajado de bomberos, nunca hayan tocado un arma", reveló.

Publicidad

La Cancillería de Colombia afirmó que han muerto alrededor de 50 ciudadanos que fueron a la guerra. Sin embargo, por seguridad, el Ejército ucraniano no revela cuántos colombianos están en sus filas.

>>>La tentadora oferta salarial que llevó a un mercenario colombiano a la guerra en Ucrania

Publicidad

Audel Rojas viajó por primera vez a Ucrania en noviembre de 2023, donde estuvo cinco meses antes de regresar a Colombia. “Me gusta sentir la adrenalina de estar vivo o muerto, de no saber qué le va a pasar a uno... Se siente bacano... No voy por necesidad, me voy porque me gusta y me gusta el sueldo”, afirmó.

Según Rojas, hay un atractivo salario por el que muchos de los colombianos deciden embarcarse a la guerra. "En Colombia, me ganaba un millón trescientos mil de soldado profesional en ese tiempo. No era lo que yo merecía ganar”, mencionó. Además, afirmó que allá se gana alrededor de $18 millones de pesos al mes.

Sin duda, una de sus principales motivaciones para volver a enlistarse en la guerra es lograr conseguir más dinero para invertir en nuevos emprendimientos en su país natal.

>>>El panadero colombiano que terminó en Ucrania combatiendo el hambre en las trincheras

Publicidad

¿Cómo es estar en la guerra de Ucrania?

Los colombianos suelen llegar a batallones de latinos, donde no hay problemas para el idioma, pero para comunicarse con los ucranianos buscan alternativas como el traductor de sus teléfonos.

Según Audel, en cuanto al tema de la comida hay mucha abundancia de alimentos. Asimismo, aseguró que Ucrania se ha convertido en un punto esencial para que mercenarios de todo el mundo hagan contactos para conseguir trabajo en otros países. “Hay muchas amistades a nivel internacional, si usted no tiene cursos de combate y fue un soldado normal, Ucrania le abre las puertas...Todo allá es totalmente gratis, todo”, afirmó.

Publicidad

La guerra de Ucrania ha mostrado un despliegue impresionante de tecnología militar. Allí tienen que determinar el ataque de una nave negra, es decir, un dron enemigo. Y de inmediato tienen que avisar de su presencia.

>>>Rusia y Ucrania: crónica de una guerra anunciada que tiene al mundo en vilo

Además, Audel aseguró que muchos de los soldados colombianos se ponen un seudónimo cuando llegan a Ucrania. Sin embargo, esto ha sido una problemática a la hora de identificar los cuerpos cuando mueren, porque muchas veces sus familiares no conocen su apodo y se les hace imposible determinar su paradero.

Pese a los peligros a los que se enfrentan en el conflicto, son muchos los que toman la decisión de ir, entre otras, para darles un mejor futuro a sus familias.

Publicidad