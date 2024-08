La tentadora oferta salarial que llevó a un mercenario colombiano a la guerra en Ucrania

Audel Rojas es un exsoldado colombiano que asegura que dejó el Ejército por los bajos salarios, por eso, se dedicó a trabajar como vigilante, vendedor ambulante e, incluso, fue stripper, pero no satisfecho por lo que ejercía decidió empacar su maleta y convertirse en un mercenario en Ucrania.

Un equipo de Los Informanteslo visitó en Villagarzón, Putumayo, a donde se mudó cuando regresó a Colombia. Audel es solo uno de los más de dos mil colombianos que han decido unirse a las filas del Ejército ucraniano. "Allá en Ucrania hay desde desmovilizados de la guerrilla, paramilitares, Policía, Ejército, personal civil, que hayan trabajado de bomberos, nunca hayan tocado un arma", reveló.

Su primer viaje a Ucrania fue en noviembre de 2023, donde estuvo cinco meses antes de regresar a su país. Con el dinero ganado allí asegura que compró una camioneta, una moto de alto cilindraje, invirtió en un bar y tiene en mente más ideas de negocio que espera construir con su segunda ida a la guerra.

Pese a los peligros a los que se enfrenta en el conflicto, hay algo que lo motiva mucho más a volver: la adrenalina y el atractivo salario. "A mí me gusta la plata, pero también a lo que voy. No voy por necesidad, me voy porque me gusta y me gusta el sueldo", mencionó.

La cifra millonaria de mercenarios en Ucrania

"En Colombia, me ganaba un millón trescientos mil de soldado profesional en ese tiempo. No era lo que yo merecía ganar", afirmó. Por ello, su primera decisión fue salir del país, terminó en Bolivia trabajando como stripper y, con el dinero que ganó, compró los tiquetes para Ucrania.

Audel mencionó que en Ucrania el pago es tentador, pues aseguró que está alrededor de $18 millones de pesos al mes y ese ha sido un factor clave para tomar la decisión de regresar.

‘Mil amores’, como lo llaman en el campo de batalla por su coquetería con las ucranianas, espera volver a su país con otras ganancias que le permitan en Colombia prosperar en otros emprendimientos y con eso asegurar su estabilidad económica y el bienestar de su pequeña hija.

