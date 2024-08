Nick Vujicic: de intentar quitarse la vida a inspirar a millones con su historia

El australiano Nick Vujicic nació sin piernas y sin brazos debido a una extraña condición congénita llamada síndrome de tetraamelia. En su infancia tuvo que enfrentar varios desafíos, que logró superar gracias a la ayuda de sus padres. En el programaLos Informantesreveló los difíciles momentos de su vida, cuando por poco se quita la vida, y contó cómo enfrentó la depresión.

"En mi vida tuve que encontrar eso en mi propio viaje, ser intimidado en la escuela, sentirme solo, deprimido e incluso intentar suicidarme a los 10 años. Intenté ahogarme...No visualizaba mi vida y traté de rendirme”, afirmó. No obstante, el gran amor de su familia fue su fortaleza para salir adelante y así logró superar ese episodio de incertidumbre y dolor.

Reconoció que su vida tenía un propósito más grande y era apostarle a que su testimonio fuera ejemplo para otros. “Para cualquier niño y adolescente existe el miedo de no sentirse suficientemente bien. Creo que la mayoría se preguntan por qué yo”, relató.

Nick se propuso a transformar su futuro, reconciliarse con la vida y a ganarle a esas batallas mentales que tenía en su cabeza. Convirtió su cuerpo en un símbolo para inspirar a otros. Un hecho que lo alejó de todo sufrimiento.

“Por la gracia de Dios me di cuenta de que, cuando el mundo me juzgaba por mi apariencia, yo no debía juzgar a otras personas por su apariencia. No me concentré en lo que no podía hacer, sino en lo que podía hacer...Pude desarrollar mi confianza”, agregó.

Así aprendió a nadar, a escribir y hasta navegar en su bote. Tiene un asistente que lo ayuda con tareas básicas como vestirse, cepillarse los dientes e ir al baño. Pese a la falta de sus extremidades, su voluntad y valentía lo convirtieron en uno de los oradores motivacionales más importantes del mundo.

“Llega este punto en el que debes estar agradecido por lo que tienes, en lugar de enojarte por lo que no tienes y aceptar lo que no puedes cambiar, pero cambiar lo que sí puedes”, expresó. Y sí que Nick ha sabido enfrentar sus problemas, esos que a hoy mira con amor y agradecimiento.

Ahora, es empresario, escritor, orador motivacional, también es esposo y padre de cuatro hijos. Lleva su mensaje de fe y esperanza por todo el mundo para lograr motivar a millones de personas que lo necesitan, con sus palabras simples, pero que pueden salvar vidas.

En redes sociales supera los 13 millones de seguidores, ha viajado por 78 países presentándose en 3.500 escenarios frente a multitudes de hasta 800.000 personas. No cabe duda de que ha movido masas haciéndole entender a los demás la importancia de ser agradecidos, pese a los obstáculos de la vida.

