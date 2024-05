Rafael Dudamel revela cómo el asesinato de Andrés Escobar impactó su carrera

El técnico venezolano Rafael Dudamel tiene soñando al Atlético Bucaramanga con la posibilidad de conseguir su primera estrella tras más de siete décadas de sequía. Pese al cariño que hoy le profesan los hinchas auriverdes y su larga trayectoria en el fútbol profesional colombiano, el también comentarista recordó en Los Informantes un doloroso hecho que lo hizo irse de nuestro país cuando apenas comenzaba su carrera deportiva.

Dudamel debutó en Venezuela como futbolista en 1993 con la Universidad de Los Andes Fútbol Club y su primera oportunidad internacional se dio en 1994 con el Atlético Huila en Colombia. Sin embargo, esta se convirtió en una amarga experiencia a causa del asesinato del futbolista Andrés Escobar, un hecho que lo aterrorizó y lo obligó a tomar la decisión de devolverse a su país.

Rafael Dudamel recuerda el asesinato de Andrés Escobar

Escobar fue uno de los jugadores emblemáticos de la Selección Colombia en la década de los 90. Cuando la tricolor disputaba la Copa Mundial en Estados Unidos se enfrentó al anfitrión, allí, el paisa hizo un autogol que significó la eliminación de la cita orbital. Días después, en medio de un convulso episodio, fue asesinado.

"Fue muy jodido porque en Neiva yo tenía ya 6 meses, teníamos tres, cuatro meses que no cobramos y pasa lo del Mundial y matan a Andrés. Imagínate, yo estaba soltero, estaba muy muchacho”, señaló el estratega venezolano a Los Informantes sobre este suceso. Aunque lo recuerda, Rafael Dudamel afirmó que no había cercanía con Escobar: "Lo enfrenté, sí, pero no lo conocía”.

El técnico venezolano regresó a su país y pasó una temporada con el Vigía Fútbol Club, en el Estado Mérida. Sin embargo, en 1995 continuaría su historia con el fútbol profesional colombiano al llegar a Independiente Santa Fe, equipo con el que disputó la Copa Conmebol en 1996. El club capitalino quedó subcampeón del torneo y Dudamel fue apodado por la hinchada santafereña como ’San Rafael’.

La trayectoria de Rafael Dudamel en Colombia

Hoy, Rafael Dudamel ya es más colombiano que venezolano. Como futbolista perteneció a clubes como Cali, Millonarios, Cortuluá y América. En 2010, se estrenó en el banquillo con el club Estudiantes de Mérida y ha demostrado ser un gran estratega.

El técnico venezolano tiene los pies en la tierra, pero no deja de ver al cielo donde está la primera estrella del Atlético Bucaramanga. El principal objetivo del equipo auriverde es ser campeón de la Liga y obtener un cupo a la Libertadores, pero también está dando la pelea en la Copa Colombia para llegar a la Sudamericana.

