Rafael Dudamel tiene soñando al Atlético Bucaramanga con la primera estrella: “Que confíen”

El Atlético Bucaramanga cumplió 75 años de existencia y es uno de los equipos históricos del fútbol profesional colombiano, pero el único que no ha logrado coronarse campeón. La estrella le ha sido esquiva una y otra vez, pero esta temporada la sequía puede cesar gracias al técnico venezolano Rafel Dudamel.

El entrenador conformó un equipo con jugadores experimentados que tienen hambre de triunfo. Hasta ahora la campaña 12 de la escuadra auriverde ha sido meteórica y tiene a la hinchada soñando. Los Informantes habló con el exfutbolista y comentarista deportivo del Gol Caracol que suena con la estrella.

“Me imagino dando la vuelta olímpica con Atlético Bucaramanga y me imagino una ciudad enloquecida, me imagino no un día, una semana, 10 días de júbilo en la ciudad, porque eso la gente te lo hace sentir”, relató Dudamel sobre su ilusión y la de los bumangueses, quienes se han ganado el reconocimiento como una de las hinchadas más fieles del país.

El Atlético Bucaramanga tiene razones para soñar. Logró su clasificación a los cuadrangulares de manera contundente: 17 partidos invictos y la valla menos vencida con una diferencia de gol a favor muy positiva. Ahora, pelean por la estrella, esa que ha sido esquiva desde que se fundó el equipo en 1949.

Al profe no le gusta que se hable de una maldición ni que le achaquen nada de la eterna sequía del club: “Jugando al fútbol, algo tan bonito, tan apasionante, ponerle esa palabra de maldición no, no la entiendo de esa forma”.

Rafael Dudamel llegó al equipo leopardo en diciembre de 2023 y es el cerebro que puede, por fin, cambiar la historia de los búcaros: “La mayoría de los nuevos integrantes del club veníamos de un fracaso o de un golpe profesional, nos encontramos en un mismo momento... entonces mi mensaje para el equipo fue ‘hoy nos hemos encontrado en un mismo punto, con la oportunidad de reinventar, de reconstruir nuestra carrera’”.

En la fase de grupos del Torneo Apertura 2024 el leopardo sacó la garra. Arrasaron y clasificaron a octavos de final con cinco fechas de antelación siendo los primeros de la tabla y ganando el punto invisible, un as en caso de que en la fase actual las cosas se compliquen.

Dudamel ya es más colombiano que venezolano. Tiene 51 años y desde los 11 está consagrado al futbol. Debutó como arquero titular de ‘La Vinotinto’ en 1993. Durante su carrera jugó con clubes colombianos como Huila, Santa Fe, Cali, Millonarios, Cortuluá y América.

Después se hizo director técnico y se estrenó en el banquillo con el club venezolano Estudiantes de Mérida en el 2010. Rafael Dudamel ha demostrado ser un gran estratega, tanto que llegó a ser Subcampeón del Mundo con la Selección Sub20 de Venezuela en 2017.

El mensaje del estratega a la hinchada del Atlético Bucaramanga que lleva más de siete décadas esperando un título es contundente: "Que confíen, que nos apoyen porque las finales se juegan dentro y fuera de la cancha. Ese cariño, ese gusto por el equipo en las tribunas tiene que sentirse mucho más para que en la cancha esa gasolina de avión que baja de la tribuna nos haga imparables”.

Rafael Dudamel tiene los pies en la tierra, pero no deja de ver al cielo donde está la primera estrella. El principal objetivo del Bucaramanga es ser campeón de la Liga y obtener un cupo a la Libertadores, pero también está dando la pelea en la Copa Colombia y así lograr también entrar a la Copa Sudamericana. El ideal sería un doblete.