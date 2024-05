¿Bucaramanga romperá la maldición de 70 años sin título? Vea el mensaje de Rafael Dudamel

El Atlético Bucaramanga es uno de los equipos históricos del fútbol profesional colombiano, pero es el único que no ha logrado coronarse campeón. Su actual entrenador y los jugadores no pierden la esperanza que ser los ganadores de la primera estrella después de 75 años de existencia. Los Informantes habló con el técnico y exfutbolista Rafael Dudamel.

>>> Rafael Dudamel tiene soñando al Atlético Bucaramanga con la primera estrella: “Que confíen”

El entrenador espera pelear la victoria en esta temporada, pese a todos los comentarios y opiniones, incluso de blasfemia, en contra del equipo. “Estamos tratando de acabar con esa sequía de título”, aseguró el exfutbolista.

Hay mucha esperanza e ilusión no solo para los ‘leopardos’, sino también para toda una hinchada que anhela el título de victoria. Esa estrella que le ha sido esquiva una y otra vez la han catalogado hasta como el resultado de una brujería.

“Jugando al fútbol, algo tan bonito, tan apasionante, ponerle esa palabra de maldición no, no la entiendo de esa forma”. A Dudamel no le gusta que hablen de maldición y tampoco a él se le puede achacar nada de la eterna sequía del club, pues recién llegó y es el cerebro que puede, por fin, cambiar la historia de los búcaros. “Lo más importante es lograr que el jugador esté fuerte de la cabeza, cuando tú logras eso, en la cancha fluye todo”, afirmó.

La mayoría de los nuevos integrantes del club venían de un fracaso total, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, pero el mensaje de Dudamel desde su llegada fue que todos tenían una oportunidad de reinventarse y de reconstruir esa carrera. “Lo que es un pecado es quedarse llorando y lamentándose”, por ello, la única solución era seguir entrenando y no rendirse, daban pasos de crecimiento, pero paulatinos.

La historia de Rafael Dudamel en el fútbol

El venezolano Dudamel tiene 51 años y desde los 11 está consagrado al fútbol. Debutó como arquero titular de la selección venezolana en un partido contra Colombia, desde ahí ha estado más en este país que en su tierra natal. En el 1994, jugó para el Atlético Huila y, cuando ocurrió el crimen de Andrés Escobar, regresó a Venezuela aterrorizado, sin embargo, cuando volvió de guardameta para el Santa Fe fue cuando lo apodaron, por sus obras, 'San Rafael'.

“El liderazgo que él tiene, todos le creemos, todos lo apoyamos y esperamos lograr ese objetivo, lograr esa estrella que todos anhelamos. El profesor Dudamel, además es un psicólogo, sociólogo, está con ellos escuchándolos. Cada necesidad que tenga el jugador, abrazándolo y apoyándolo, por eso, yo creo que la parte del éxito que hemos venido logrando hasta ahora ha sido eso fundamental”, mencionó Jaime Elías Quintero, presidente del Atlético Bucaramanga.

Y es que cuando le preguntan a Dudamel qué siente al ser el hincha número uno que lleva más de 70 años esperando un triunfo, no duda en responder que “confíen y nos apoyen porque las finales se juegan dentro y fuera de la cancha, las finales se ganan fuera y dentro de la cancha y ese gusto por el equipo en las tribunas tiene que sentirse mucho más para que en el juego esa gasolina de avión que baja de la tribuna nos haga imparables”, concluyó.

Y sí que ha logrado mentalizarlos a la victoria, pues ayer, 19 de mayo de 2024, puso a soñar un poco más a su equipo después de ganar sus primeros puntos del cuadrangular frente a Millonarios. ¿Seguirá la buena racha hasta una final?

