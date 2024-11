Sara Uribe contó por qué se separó del futbolista Fredy Guarín: “La vida se me estaba yendo”

La relación sentimental entre la modelo y empresaria, Sara Uribe y el exfutbolista Fredy Guarín dio mucho de qué hablar debido a los rumores de infidelidad por parte del jugador hacia su primera esposa, la reconocida modelo venezolana Andreina Fiallo, con quien estuvo casado por más de 10 años.

La presentadora paisa enfrentó las críticas y los señalamientos después de hacer pública su relación con Fredy Guarín, cuando él jugaba en el equipo chino Shanghai Shenhua. Mientras ambos vivían en ese país, el futbolista batallaba contra el exceso y el consumo de alcohol.

En 2017, Sara Uribe y Fredy Guarín tuvieron a su hijo Jacobo. Aunque la pareja había logrado superar la ola de comentarios en contra de su relación y se mostraban a través de las redes sociales como una familia estable, en el año 2020 anunciaron su separación.

Lo que dijo Sara Uribe de Fredy Guarín

Hace pocos días, en el podcast 'Historias más allá de un diagnóstico', Sara Uribe reveló detalles sobre su vida personal y la razón por la que decidió terminar su relación con Fredy Guarín.

Fruto del amor entre Sara Uribe y Fredy Guarín nació Jacobo, el hijo menor del futbolista. Foto: @sara_uribe

“Yo tuve a mi hijo y seguí siendo una persona que estaba viviendo por otros y para otros...También traté de soltar a una pareja, pues lo ayudaba y estaba para él y yo me empecé a debilitar. Yo ya no tenía sueños ni inspiraciones, ya todo lo había cumplido y yo me miraba a un espejo y decía ‘la vida se me está yendo’”, aseguró Sara Uribe.

La presentadora explicó que su vida estaba dedicada a ayudar y proteger a otros, pero que eso la llevó a descuidarse a sí misma. No obstante, su motor para salir adelante fue su hijo Jacobo. ”Yo tuve una decisión muy grande en mi vida, yo la tomé cuando Jaco tenía 8 meses y (lo hice) para poder proteger a ese ser, porque yo lo amo con todas mis fuerzas, es un amor que me revuelca todas las entrañas”, reveló.

Además, Sara Uribe contó que en ese difícil momento tuvo que priorizar el bienestar de su bebé y el de ella misma por encima de la relación que tenía con el futbolista Fredy Guarín. “Yo decía ‘¿Qué vida le voy a ofrecer a mi hijo?’ Lo que yo estoy viviendo no me está haciendo feliz. También están enfermos las personas que nos están rodeando. Tengo que irme, tengo que huir, tengo que buscar un bienestar para él”, dijo la presentadora, mientras hacía énfasis en el problema de alcoholismo que estaba sufriendo Guarín.

Sara Uribe recalcó que, gracias a su hijo, sanó el dolor y lo transformó, sacándola de una situación donde el amor ya no era suficiente. “Yo estaba muerta en vida...Fueron cosas muy difíciles, pero siempre hubo la motivación y esa resiliencia de buscar ayuda”, concluyó.

Fredy Guarín y su batalla contra el alcohol

Y es que la situación del futbolista no era fácil. Tras el ascenso en la carrera deportiva de Fredy Guarín empezó a envolverse entre la extravagancia y el alcohol sin darse cuenta. En una entrevista reciente con Los Informantes, reveló que sus adicciones lo alejaron de su familia, sus amigos e incluso del deporte.

Fredy Guarín en entrevista con Los Informantes reveló detalles sobre su vida y sus problemas de adicción Los Informantes

“Yo tenía ya mi familia y ahí era la vaina jodida, sabía que estaba haciendo mal, tanto en la responsabilidad laboral como en la familiar”, aseguró Guarín, quien confesó que por los excesos perdió el rumbo de su vida. “Perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol ya sentía que no había límites”.

Mientras eso ocurría, Guarín vivía con Sara Uribe y su hijo Jacobo en el país asiático, después de que el futbolista firmara con el equipo chino Shanghai Shenhua. Allí descubrió que sus excesos empezaron a pasarle factura.

“En China sí supe lo que era el alcohol de verdad, desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol. Descansaba un poco, entreno y alcohol y así era todos los días”, aseguró.

Después de anunciar su separación, llegó la pandemia del COVID-19, y Guarín vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando estuvo a punto de quitarse la vida estando en Brasil. “Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme [por el balcón]. Había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó”, afirmó.

Actualmente, está alejado de las canchas y, tras aceptar su problema de alcoholismo, lleva varios meses disfrutando de una vida de sobriedad.