¿Hay puentes en agosto? Agéndese, estos son los festivos que quedan en Colombia para 2025

El calendario de días festivos en Colombia para 2025 se acerca a su tramo final, pues de los 18 días feriados que incluye el año, solo restan siete festivos, distribuidos entre los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre. Los festivos que aún están por venir corresponden, en su mayoría, a conmemoraciones históricas o religiosas y, en algunos casos, han sido modificados por la Ley 51 de 1983, más conocida como la Ley Emiliani, la cual permite que varias fechas se trasladen al lunes más cercano para fomentar los fines de semana largos y así impulsar el turismo interno.

A la fecha, se han celebrado ya 11 días festivos, varios de ellos con fines de semana extendidos. Junio fue el mes más festivo de todo el año, con tres lunes feriados casi consecutivos: el 2, el 23 y el 30. Tras un julio sin días no laborables, el calendario nacional retoma los festivos con dos fechas clave en agosto: el 7 y el 18. Uno conmemora una gesta militar fundamental en la independencia del país y el otro, una celebración religiosa trasladada al lunes para generar puente.



Agosto llega con dos festivos en Colombia: uno fijo y otro trasladado por ley

Después de un mes de julio sin festivos trasladables, agosto se convierte en una nueva oportunidad para el descanso y la conmemoración en Colombia. A lo largo del mes se celebran dos días festivos nacionales, cada uno con un trasfondo distinto, pero ambos inscritos en la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que regula la mayoría de las fechas no laborables en el país. En agosto, uno de los festivos permanece inamovible debido a su carácter conmemorativo de un hecho histórico fundamental, mientras que el otro ha sido trasladado para favorecer los fines de semana largos, una política adoptada desde hace más de 40 años.



Jueves 7 de agosto: Batalla de Boyacá

El primer festivo del mes cae un jueves y no se mueve de fecha: se trata del 7 de agosto, día en que se recuerda la Batalla de Boyacá, un evento determinante en el proceso de independencia de Colombia. Este enfrentamiento tuvo lugar en 1819, cuando las tropas lideradas por Simón Bolívar vencieron al ejército español en las cercanías del puente de Boyacá, en el actual departamento de Boyacá.

La batalla consolidó el avance del ejército libertador hacia Santafé (hoy Bogotá) y se considera uno de los episodios que sellaron la independencia de la Nueva Granada, antecedente directo de la actual República de Colombia. Por su carácter histórico, esta fecha está protegida por la Ley 51 de 1983 como una jornada de conmemoración fija, lo que significa que no puede ser trasladada al lunes, como ocurre con otras celebraciones. Cada año, se desarrollan actos conmemorativos en todo el país, particularmente en Bogotá y Tunja, que incluyen desfiles militares, discursos oficiales y actividades educativas.



Lunes 18 de agosto: Asunción de la Virgen

El segundo festivo del mes es de origen religioso: se trata de la celebración de la Asunción de la Virgen María, una creencia del catolicismo según la cual la madre de Jesús fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal. Esta festividad se celebra tradicionalmente el 15 de agosto, pero en Colombia ha sido trasladada al lunes 18 de agosto de 2025, en cumplimiento de la Ley Emiliani. La decisión de mover algunos festivos al lunes busca promover el turismo interno y facilitar el descanso prolongado. En este caso, el puente festivo se extenderá del sábado 16 al lunes 18, y será uno de los últimos fines de semana largos del año.

Y aunque no todas las personas celebran la Asunción como parte de sus prácticas religiosas, el día es no laborable para entidades públicas, bancos, instituciones educativas y buena parte del sector privado. En algunas regiones, especialmente donde la religiosidad popular sigue teniendo gran arraigo, se realizan procesiones, misas y celebraciones comunitarias en torno a esta fecha. Tanto el 7 como el 18 de agosto son días no laborales en todo el territorio nacional. Esto implica que:



Las entidades estatales (alcaldías, gobernaciones, ministerios, superintendencias, entre otras) no prestarán atención al público.

Los bancos y entidades financieras estarán cerrados.

Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, tampoco tendrán clases.

¿Qué festivos quedan en 2025?

Jueves 7 de agosto: Se conmemora la Batalla de Boyacá, uno de los hechos más relevantes en el proceso de independencia del país. Este día no se traslada, por lo tanto, caerá en jueves y no generará puente.

Se conmemora la Batalla de Boyacá, uno de los hechos más relevantes en el proceso de independencia del país. Este día no se traslada, por lo tanto, caerá en jueves y no generará puente. Lunes 18 de agosto: Se celebra la Asunción de la Virgen. Gracias a la Ley Emiliani, este día se moverá al lunes, generando un nuevo fin de semana largo, uno de los pocos que quedan en el año.

Se celebra la Asunción de la Virgen. Gracias a la Ley Emiliani, este día se moverá al lunes, generando un nuevo fin de semana largo, uno de los pocos que quedan en el año. Lunes 13 de octubre: Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural, conmemoración que es el 12 de octubre, pero se traslada al lunes. Este será el penúltimo puente festivo del año.

Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural, conmemoración que es el 12 de octubre, pero se traslada al lunes. Este será el penúltimo puente festivo del año. Lunes 3 de noviembre: Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Otra fecha religiosa incluida dentro del calendario festivo nacional y trasladada al lunes. Representa el antepenúltimo feriado del año y uno más con posibilidad de planear descanso o viajes.

Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Otra fecha religiosa incluida dentro del calendario festivo nacional y trasladada al lunes. Representa el antepenúltimo feriado del año y uno más con posibilidad de planear descanso o viajes. Lunes 17 de noviembre: Aunque la Independencia de Cartagena se conmemora el 11 de noviembre, esta es una de las fechas históricas más importantes del calendario nacional, que también se corre para el lunes y ofrece el último puente festivo del año.

Aunque la Independencia de Cartagena se conmemora el 11 de noviembre, esta es una de las fechas históricas más importantes del calendario nacional, que también se corre para el lunes y ofrece el último puente festivo del año. Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción. Aunque no se traslada por Ley Emiliani, este año coincide con lunes, por lo que sí generará un fin de semana largo. En muchas regiones se aprovecha esta fecha para encender los alumbrados navideños y comenzar oficialmente las festividades decembrinas.

Día de la Inmaculada Concepción. Aunque no se traslada por Ley Emiliani, este año coincide con lunes, por lo que sí generará un fin de semana largo. En muchas regiones se aprovecha esta fecha para encender los alumbrados navideños y comenzar oficialmente las festividades decembrinas. Jueves 25 de diciembre: Navidad. Esta fecha no es modificable y este año caerá un jueves. No genera puente, pero muchas personas suelen extender sus vacaciones hasta el fin de semana.

Con esto, Colombia cerrará 2025 con un total de 18 días festivos, incluyendo cinco fines de semana largos. Febrero y septiembre seguirán siendo los únicos meses del año sin ningún día festivo oficial a nivel nacional, aunque sí cuentan con celebraciones culturales o regionales, como el Carnaval de Barranquilla o el Día del Amor y la Amistad.

