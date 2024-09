¿Puede un perro morir de pena moral? Así reacciona tras perder a su dueño, según ciencia

Los perros no solo son mascotas, sino también compañeros leales que forman vínculos emocionales fuertes con sus dueños. Cuando este animal pierde a su amo, puede experimentar una serie de emociones y comportamientos que reflejan su dolor y confusión, provocando cambios en su bienestar.

Señales de duelo en los perros

Los perros pueden mostrar varios cambios en su comportamiento tras la pérdida de su dueño. Algunos de los signos más comunes incluyen:



Pérdida de apetito: muchos perros dejan de comer o muestran menos interés en la comida.

muchos perros dejan de comer o muestran menos interés en la comida. Letargo: pueden volverse menos activos y pasar más tiempo durmiendo o descansando.

pueden volverse menos activos y pasar más tiempo durmiendo o descansando. Aislamiento: algunos perros pueden evitar el contacto con otras personas o animales.

algunos perros pueden evitar el contacto con otras personas o animales. Ansiedad por separación: pueden volverse pegajosos y buscar constantemente a su dueño fallecido.

Manifestaciones físicas

Además de los cambios en el comportamiento, los perros también pueden mostrar signos físicos de duelo. Estos pueden incluir:



Lloriqueo o gemidos.

Búsqueda constante de su dueño en los lugares donde solían estar juntos.

Comportamientos destructivos.

¿Puede un perro morir de pena moral?

Un estudio realizado por la Universidad de Milán encontró que el 86% de los perros mostraron cambios en su comportamiento después de la muerte de su dueño. Estas actitudes incluían pérdida de apetito, letargo y comportamientos ansiosos. Otro estudio de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) reveló que estos animales que han perdido a su humano pueden experimentar síntomas de depresión similares a los humanos.

Casos documentados

Existen casos anecdóticos de perros que han fallecido poco después de la muerte de su dueño, lo que ha llevado a algunos a creer que pueden morir de pena moral. Sin embargo, no hay evidencia científica concluyente que respalde esta afirmación.

Es más probable que la combinación de estrés, cambios en la rutina y posibles problemas de salud subyacentes contribuyan al fallecimiento de este animal en duelo.

Cómo ayudar a un perro en duelo



Mantener una rutina: ayuda a proporcionar una sensación de normalidad y seguridad. Ofrecer compañía: pasar tiempo con el perro y ofrecerle atención y cariño. Consultar a un veterinario: si los síntomas persisten, puede ser útil buscar la ayuda de un profesional.

Actividades recomendadas