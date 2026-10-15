27 niños muertos y 20 heridos por derrumbe del techo de una escuela en Pakistán

Al menos 28 personas (27 niños y una profesora), murieron este jueves y otras 20 resultaron heridas al derrumbarse el techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, mientras se impartían clases, en un accidente cuyas operaciones de rescate ya han concluido.

"El número de fallecidos ha llegado a 28, incluida una profesora, y otras 20 personas están heridas", confirmó a EFE Muhammad Asim, portavoz del hospital Lady Reading de Peshawar.



Los reportes preliminares de la tragedia en Pakistán

"Hemos recibido 22 cuerpos y otras 25 personas están heridas", declaró a EFE Muhammad Asim, portavoz del hospital Lady Reading de Peshawar, que activó sus protocolos de emergencia para atender a las víctimas.



Según el portavoz, todos los fallecidos eran alumnos de 13 años o menos y los 25 heridos también fueron trasladados al centro hospitalario.

"Los equipos de rescate han retirado todos los escombros y no quedan más niños heridos en el lugar", afirmó el comisionado adjunto de Peshawar, Afaq Wazir, en declaraciones a la cadena pakistaní Geo News.

El gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, solicitó un informe detallado del accidente y ordenó a las autoridades determinar las causas del derrumbe, que por el momento se desconocen.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó proporcionar toda la asistencia médica necesaria a los heridos.



¿Qué ocurrió en la tragedia en Pakistán?

El accidente ocurrió en una escuela privada situada en Dir Colony, un barrio de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.

Los equipos del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar del derrumbe y emprendieron una operación de búsqueda entre los restos del edificio, ante la posibilidad de que varios alumnos y trabajadores permanecieran atrapados.

Por el momento, las autoridades no han establecido las causas del derrumbe ni han precisado cuántas personas se encontraban en el edificio cuando ocurrió el accidente.

Publicidad

Los derrumbes de edificios en Pakistán son recurrentes en el país, donde la aplicación irregular de las normas de construcción y el empleo de materiales de baja calidad plantean problemas de seguridad.

En junio, el derrumbe del techo de un centro privado de enseñanza en Lahore causó la muerte de 14 niños, menos de dos meses después de que otros cuatro menores murieran y 20 personas resultaran heridas por el desplome del techo de un aula en una escuela de Dera Ghazi Khan.



EFE

Editado por María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co