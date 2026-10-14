Causa de muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad: autoridades revelan nuevos detalles

La comunidad artística internacional y los seguidores de la aclamada serie 'Breaking Bad' despiden con pesar al actor RJ Mitte, recordado por su entrañable interpretación de Walter "Flynn" White Jr.. El intérprete de 34 años fue hallado sin vida el pasado lunes 12 de octubre en su residencia de Brownsville, Texas. Poco después del trágico suceso, el portavoz oficial del artista confirmó que la causa del fallecimiento fue un suicidio, una revelación que conmocionó al medio del entretenimiento y abrió interrogantes sobre las presiones que afrontaba fuera de los focos.



Nuevos detalles sobre la muerte de RJ Mitte

Los primeros reportes oficiales detallan que el Departamento de Policía de Brownsville (BPD) recibió una llamada de emergencia a las 12:50 del mediodía y, al acudir a la vivienda, los agentes encontraron al actor sin vida. Una jueza local acudió a la escena y certificó formalmente la hora del deceso a la 1:32 p. m.. En un comunicado inicial, los voceros de la policía explicaron que tanto la causa como la forma definitiva de la muerte permanecían pendientes debido a que existía una investigación formal en curso.

Las autoridades precisaron que un médico forense determinará con total exactitud las circunstancias del fallecimiento tras concluir la autopsia reglamentaria. Por su parte, la jueza de paz del condado de Cameron a cargo del caso, Cyndi Hinojosa, adelantó que en el lugar no parecían existir indicios de actos delictivos ni intervención de terceros.

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Más allá de su popularidad mediática, RJ Mitte dejó una huella imborrable como actor, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. A los tres años de edad fue diagnosticado con parálisis cerebral, una condición motriz que integró a su vida cotidiana y a su trabajo actoral. Tenía apenas 14 años cuando se incorporó a las grabaciones de Breaking Bad, la emblemática serie emitida por la cadena AMC entre 2008 y 2013 en la que permaneció durante sus cinco temporadas interpretando al hijo del protagonista.



Su exnovia se pronunció

Poco después de confirmarse la noticia, una de las reacciones más íntimas y sentidas provino de su expareja, la fotógrafa Saint Sasha, quien publicó en su cuenta de Instagram un homenaje acompañado de fotografías de cuando mantuvieron su vínculo sentimental.



Sasha evocó con emoción los inicios de aquella etapa y definió a Mitte como su primer gran amor: “Me enamoré por primera vez cuando tenía 18 años. RJ fue la primera persona en mostrarme cómo un hombre debe tratar a una mujer”. En su dedicatoria, destacó que el actor fue su principal apoyo: “Fue el primer compañero en impulsarme y hacerme sentir imparable”, describiéndolo además como poseedor de “uno de los corazones más amables y únicos” que tuvo la fortuna de tratar.



La fotógrafa concluyó su mensaje con palabras de despedida que conmovieron a sus seguidores antes de que otros colegas de profesión se pronunciaran públicamente: “Nunca, en ninguna vida, podría olvidarlo y cómo me hizo sentir. Fue el primero y el último de su especie. Gracias por todo, sin límites, RJ. Te quiero, amigo”.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co