EE. UU. retira a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, de la lista de sancionados de la OFAC

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).



La decisión fue reportada durante la mañana de este miércoles 14 de octubre y se conoció a través de una notificación publicada en la página del Departamento del Tesoro estadounidense. Con esta medida, Jorge Rodríguez deja de figurar en una lista en la que había sido incluido en 2018 por sus presuntos vínculos con la represión y la corrupción en Venezuela.

La salida de Jorge Rodríguez de la lista OFAC se produce después de que su hermana, Delcy Rodríguez, también fuera retirada de ese registro en abril de este año, de acuerdo con la información divulgada. Así, el levantamiento de las sanciones contra el dirigente venezolano se suma a las medidas adoptadas por Washington frente a integrantes del actual liderazgo del país.

#LoÚltimo | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez.



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Según el reporte conocido este miércoles, la decisión estaría en línea con la nueva política de Estados Unidos hacia Venezuela y su disposición a cooperar con el liderazgo interino del país.



Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional venezolana, había permanecido en la lista por 8 años. Su retiro se conoció mediante la actualización del registro oficial de la OFAC, entidad encargada de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales del Gobierno estadounidense.



La información conocida hasta ahora no detalla las razones específicas expuestas por el Departamento del Tesoro para justificar el retiro de Jorge Rodríguez de la lista.

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