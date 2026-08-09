500 ciclistas desnudos recorren la capital de Alemania para promover el nudismo

Cerca de 500 ciclistas, según cifras de la Policía, recorrieron desnudos este domingo 9 de agosto por las calles de Berlín, en una manifestación para promover el nudismo y sus valores. Los organizadores, según su página web, hicieron una especie de revisión del lema tradicional del movimiento nudista —según el cual “desnudos somos todos iguales”— y aseguraron que de lo que se trata es de aceptar la variedad que hay entre los cuerpos, en lugar de buscar la conformidad con una norma.

EFE

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Los organizadores consideran que la marcha ciclista debe entenderse como una señal en defensa de “la tolerancia, la aceptación de sí mismo, el vínculo con la naturaleza y la protección del medio ambiente, así como de la inclusión y la tolerancia”. “Una de las ideas centrales del movimiento naturista es que la gente se encuentre desnuda porque de esa manera prescinde de máscaras y de símbolos de estatus”, dijo uno de los organizadores.

El movimiento nudista organizado ha perdido adeptos en Alemania durante las últimas décadas. Mientras que en los años 90 la Federación Nudista tenía 65.000 miembros, ahora solo tiene 34.000.

EFE