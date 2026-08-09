Mensaje de León XIV sobre guerra en Rusia y Ucrania: "Es hora de detener la espiral de violencia"

El papa León XIV urgió a detener la espiral de violencia entre Ucrania y Rusia y que ambos países eviten los ataques a objetivos civiles, durante un llamamiento tras el rezo del ángelus dominical celebrado en la plaza de San Pedro.

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"Siguen llegando noticias dolorosas sobre personas inocentes muertas y heridas en trágicos episodios en Ucrania y Rusia. Se siguen, incluso se están multiplicando, cada vez más víctimas civiles, incluidos niños", condenó el papa.

Expresó su solidaridad "con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que sufren a causa del conflicto en curso" y ante "tanto dolor" lanzó un llamamiento para que "ambas partes respeten el derecho humanitario y eviten los ataques contra objetivos civiles".



"La guerra solo engendra más guerra y causa un sufrimiento inmenso. Es hora de detener la espiral de violencia y dar paso a la diplomacia y el diálogo para allanar el camino hacia la paz", añadió el papa.



El pontífice estadounidense también expresó su preocupación "por la trágica situación en Sudán, en particular en la ciudad de El Obeid," y renovó su llamamiento "a quienes están en primera línea para garantizar la ayuda humanitaria a la población civil".

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Asimismo pidió "a la comunidad internacional a que respalde estos esfuerzos y proporcione un alivio inmediato".

Los ataques han llevado a la ONU a emitir una "alerta roja" ante lo que ha descrito como una catástrofe en desarrollo.

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"Al expresar mi cercanía espiritual a todo el pueblo de la nación, renuevo mi llamamiento a las autoridades para que garanticen corredores humanitarios para la población civil", dijo Leo al final de la oración del Ángelus.

"Al mismo tiempo, insto a la comunidad internacional a que apoye los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego inmediato."

"Oremos para que el Señor sostenga a los que sufren, convierta los corazones de quienes siembran la violencia y conceda la paz tan anhelada", dijo.

La guerra entre el ejército regular de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, estalló en abril de 2023, creando lo que la ONU describe como la mayor crisis de desplazamiento y hambre del mundo.

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AGENCIA EFE Y AFP