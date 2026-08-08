La historia detrás de colombianas que fallecieron en accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Un accidente de helicóptero causó este sábado 8 de agosto la muerte de cuatro personas en Río de Janeiro, Brasil, entre ellas tres turistas colombianas de una misma familia, confirmó la cónsul de ese país a la AFP. La aeronave se estrelló en el Parque Nacional de Tijuca, una zona boscosa de gran densidad en la ladera de una montaña.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los bomberos confirmaron que el piloto y tres mujeres quedaron irreconocibles debido a las quemaduras y difundieron imágenes que muestran la aeronave envuelta en llamas en el corazón del bosque, en un terreno escarpado y de difícil acceso. El accidente ocurrió cerca de la Vista China, un monumento que reproduce una pagoda china, popular entre los turistas por sus vistas panorámicas de Río de Janeiro desde un punto elevado en la espesura.

Entretanto, la cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, declaró a la AFP que las tres mujeres formaban parte de un grupo de seis personas de una misma familia que había viajado a la ciudad brasileña para celebrar los 15 años de una adolescente. Su abuela, una tía y una prima fallecieron en el accidente. El grupo se había dividido en dos porque el helicóptero tenía capacidad para llevar solo a tres pasajeros. La quinceañera tenía previsto tomar otro vuelo más tarde junto con su padre y la pareja de este, detalló la cónsul. (Lea también: Accidente helicóptero Río de Janeiro: las tres turistas muertas eran colombianas de la misma familia)



El consulado señaló que "apoyó" a las autoridades brasileñas en la identificación de las víctimas, tarea "difícil" debido al estado de los cuerpos. Las mujeres fueron identificadas como la abuelita Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique, de 37 años e hija de Rocío; y Sofía Murillo, de 17 años y nieta de Rocío. El piloto Alessandro Rocha también murió. La Cancillería de Colombia, por su parte, expresó su solidaridad con la familia de las víctimas e informó que el Consulado contactó a los allegados "para brindar la orientación correspondiente y está en coordinación con las autoridades locales adelantando las diligencias pertinentes".



Familia se enteró del accidente por redes sociales

En tierra se quedaron los otros tres miembros de la familia que viajaron para celebrar a la adolescente: Víctor Manrique, hijo de Rocío y hermano de Wendy; Daniela Castañeda, su pareja; y Laura Manrique, la quinceañera.



Víctor habló con el medio brasilero Globo y contó que encontró a la empresa responsable de la excursión en Instagram. Este sábado, cuando se reportó la tragedia, dijo que la compañía inicialmente le informó que el helicóptero había tenido que realizar un aterrizaje de emergencia y fue una hora después, a través de sitios web, que se enteró del accidente y confirmó que se trataba de la aeronave que llevaba a sus familiares.

Publicidad

En junio, una colisión aérea entre dos helicópteros en Río de Janeiro causó la muerte de seis personas, entre ellas el famoso cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim. El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, declaró en la red social X que había solicitado a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil que tomara medidas inmediatas para aumentar la vigilancia y garantizar la seguridad de los vuelos en helicóptero, cuya frecuencia sigue en aumento en esta metrópolis altamente turística.

Los viajes en helicóptero son una atracción popular para los turistas que desean contemplar los famosos puntos de interés de Río de Janeiro y el esplendor natural de esta ciudad costera.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP