México analiza chiles jalapeños tras reportarse más de 300 casos de salmonela en EE. UU.

Tras una notificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) por un brote de salmonela ligado a chiles jalapeños con posible origen en Nuevo León y productores de Sinaloa, la Secretaría de Salud (SSa) de México informó que lleva a cabo una investigación y que en los próximos días se darán a conocer los resultados de las pruebas de laboratorio. (Lea también: Aparte del brote de ciclosporiasis, Estados Unidos ahora enfrenta una alerta por salmonela)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un comunicado, la Secretaría de Salud informó que el 31 de julio de 2026, las autoridades de la FDA notificaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) "sobre un brote de salmonelosis presuntamente relacionado con chiles jalapeños distribuidos por compañía Coast Citrus Distributors". Mientras que el 5 de agosto se recibió una actualización del brote que, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., su investigación y la toma de muestras se encuentran en curso.

La SSa indicó que, mediante el análisis de rastreo y el diagrama de distribución de la cadena de suministro, "la FDA presume como fuente al empacador en el estado de Nuevo León (norte) y a productores en el estado de Sinaloa (noroeste) en México". Debido a ello, apuntó la nota, la Cofepris, de manera inmediata, inició una visita a la unidad de empaque en Nuevo León y en esa visita se revisó la trazabilidad del producto y la identificación de posibles factores de riesgo sanitario, además de que se tomaron muestras de producto para la determinación de E.coli y Salmonella spp.



En tanto, el Senasica, con la información compartida por la FDA, llevó a cabo "acciones de verificación" a unidades de producción certificadas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).



Una gran parte de los jalapeños fue a parar a las cadenas Chipotle y QDOBA, aunque los CDC precisaron que estos restaurantes ya retiraron el producto afectado y ya no existe un riesgo para sus consumidores. "La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está trabajando para determinar si los jalapeños llegaron a los supermercados. Si los jalapeños afectados también estuvieron disponibles en las tiendas, la FDA podría anunciar retiros adicionales en su página web", agregó el organismo gubernamental.



Casos de salmonela en Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han reportado 345 casos, de los cuales 36 han requerido hospitalización. "Los CDC y las autoridades de salud pública de varios estados están investigando un brote multiestatal de infecciones por salmonela relacionado con los chiles jalapeños. Se recomienda a los negocios que revisen su inventario para detectar los chiles jalapeños retirados del mercado y que no los vendan ni los sirvan", informó el organismo en su página web.

Publicidad

Los casos se han reportado en 27 estados, la mayoría de ellos -más de 200- en Minnesota y Colorado, aunque el reporte indicó que el número de personas enfermas puede ser superior debido a que muchos se recuperan sin atención médica.



Síntomas de la salmonela

La enfermedad se manifiesta con fiebre alta, diarrea o calambres estomacales entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria, según los CDC, que aclaran que la mayoría de personas se recuperan después de entre 4 y 7 días sin necesidad de atención médica.

Sin embargo, la autoridad advirtió que los menores de 5 años, los adultos de 65 años o más y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden experimentar enfermedades más graves.

Publicidad

Este brote de salmonela trasciende al mismo tiempo que el país registra un repunte de los casos de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa, que superó en julio los 11.000 casos posibles por todo Estados Unidos, cuyas autoridades vinculan el brote a lechuga también procedente de México. (Lea también: Confirman primeras muertes por brote de diarrea explosiva en Estados Unidos: más de 18.000 casos)

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL