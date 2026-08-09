Mujer fue atropellada por menores de 4 y 7 años que conducían un automóvil: quedó gravemente herida

Una mujer identificada como Kiara Bowling permanece en recuperación luego de ser atropellada por un automóvil conducido por dos hermanos de 4 y 7 años en Oakland, California. De acuerdo con sus familiares, las graves lesiones que sufrió tras el accidente ocurrido el 6 de agosto harán que deba enfrentar un proceso de recuperación de por vida.

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El caso ha llamado la atención por las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, ya que el vehículo era manejado por dos menores de edad que también resultaron heridos.



Según informó la familia de Kiara Bowling, la mujer presentó una hemorragia cerebral y fracturas faciales como consecuencia del impacto. Además, señalaron que deberá someterse a varias cirugías debido a la gravedad de las heridas.

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Tal y como lo dejó ver las cámaras de seguridad, la mujer fue atropellada mientras paseaba a su perro por una acera de la Avenida 35, en Oakland, cuando un sedán Toyota que era conducido por los dos hermanos perdió el control. Actualmente recibe atención médica en el Hospital Highland, mientras continúa el tratamiento por las lesiones ocasionadas en el accidente.

¿cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la Policía de Oakland, la colisión ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana del 6 de agosto, a varias cuadras de la vivienda de los dos menores.

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Las autoridades indicaron que el sedán conducido por los hermanos chocó lateralmente contra otro vehículo que circulaba en sentido contrario y posteriormente perdió el control, impactando a Bowling cerca de la intersección de la Avenida 35 con la Avenida Mangels.

Tras el accidente, tanto la mujer como los dos niños fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

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Según declaró a ABC7 Eyewitness News un tío de los menores, el niño de 7 años sufrió fracturas en ambas piernas, mientras que el de 4 años presentó una conmoción cerebral.

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Por su parte, la Policía de Oakland informó que los padres de los hermanos están colaborando con la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Surveillance video shows woman stepping off curb w/her dog at 35th & Mangels near I-580. Seconds later, she’s hit & critically hurt by speeding Toyota Camry - w/2 boys, siblings under 10 years old, driving mom’s car, witness tells me. @oaklandpoliceca on case. 4,5,6 p.m. @KTVU pic.twitter.com/bxwfDFdU3w — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) August 6, 2026

Familia de la joven afirma que el proceso será largo

Para apoyar los gastos derivados de la atención médica, familiares y personas cercanas crearon una campaña de recaudación de fondos. En la descripción de la iniciativa señalaron que la recuperación de la mujer será extensa y requerirá atención permanente.

"Kiara se enfrenta a una recuperación de por vida y necesitará cuidados continuos mucho más allá de las consecuencias inmediatas del accidente", señala el mensaje publicado en la campaña de GoFoundme.

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También explicaron que las donaciones estarán destinadas a cubrir gastos médicos, atención especializada, transporte hacia las citas médicas, fisioterapia y las cirugías que pueda necesitar en el futuro.

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Hasta el 9 de agosto, la campaña había reunido más de 55.000 dólares ( más de 172 millones de pesos) de una meta fijada en 90.000 dólares ( más de 282 millones de pesos).

La mujer esta cursando su último añosde universidad

ABC7 Eyewitness News informó que Bowling, de poco más de 30 años, cursa el último año en la Universidad Estatal de California en East Bay.

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Según el mismo medio, había regresado recientemente a Oakland después de participar en un programa de verano en Yale, como parte de su formación para obtener el título de Doctora en Jurisprudencia.

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Además, una actualización compartida por su familia incluyó una fotografía en la que aparece con la banda de Miss California Regency International 2026, reconocimiento que había obtenido recientemente.

En ese mensaje también agradecieron las muestras de apoyo recibidas tras el accidente y escribieron: "Querida familia, sin importar cómo se vio ayer, DIOS SIGUE SIENDO BUENO. Gracias por su amor, apoyo y oraciones".

A woman walking a dog is run over by two young brothers, ages 4 and 7, who took their parents' car Thursday morning in #Oakland. pic.twitter.com/TuD0PH7agP — AugustinBrian🇺🇸 (@AugustinBrian3) August 8, 2026

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co