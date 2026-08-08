Accidente de helicóptero en Río de Janeiro: video captó sonido de aeronave cuando estaba cayendo

El accidente de un helicóptero en Río de Janeiro, en Brasil, ha conmocionado no solo a ese país, también a Colombia, pues tres de las cuatro víctimas eran turistas colombianas que pertenecían a una misma familia y que habían viajado con otros tres allegados para celebrar los 15 años de una joven, que no estaba entre los fallecidos.

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El Gobierno de Colombia lamentó el fallecimiento de las connacionales y aseguró que "el Consulado de Colombia en Río de Janeiro está en coordinación con las autoridades locales adelantando las diligencias pertinentes. Asimismo, está contactando a los familiares de las connacionales para brindar la orientación correspondiente".



¿Quiénes eran las víctimas?

Las turistas fallecidas junto al piloto del helicóptero, Alessandro Rocha, eran miembros de una misma familia: Lida Rocío Cubillos, la abuela; Wendy Manrique Cubillos, una hija de la señora, y la menor de edad Sofía Murillo Manrique, una nieta. Las mujeres viajaron a Río de Janeiro para celebrar los 15 años de Laura Manrique, que se había quedado en tierra junto a su papá, Víctor Manrique, y la pareja de él, Daniela Castañeda, esperando a que la aeronave regresara para tomar su turno, según informó la cónsul en Río de Janeiro, Diana Páez. (Lea también: La historia detrás de colombianas que fallecieron en accidente de helicóptero en Río de Janeiro)

Como el helicóptero cayó en un área boscosa de difícil acceso, los bomberos enfrentaron dificultades para retirar los cuerpos. Eso y el hecho de que dos de los cadáveres estuvieran "totalmente incinerados", según Páez, complican una identificación rápida por parte de los forenses.



La Policía Civil de Río de Janeiro afirmó en un comunicado que los cuerpos ya han sido trasladados al instituto forense y que pasarán por una pericia de identificación, cuyos resultados serán contrastados con los datos de registro del vuelo.



Así captó el accidente de helicóptero un grupo de ciclistas

El helicóptero, que pertenecía a una empresa que realizaba vuelos panorámicos para turistas y que la familia había contratado luego de encontrarla por Instagram, se desplomó cerca de la Vista Chinesa, un popular mirador con vistas sobre la ciudad y el mar. Como muestran las imágenes divulgadas por los medios de comunicación, el impacto provocó un incendio en el lugar del accidente, por lo que fueron movilizados militares especializados en el combate del fuego.



Queda de helicóptero - Um vídeo gravado por um homem na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Sul do Rio, registrou os momentos que antecederam a queda do helicóptero que matou quatro pessoas neste sábado (8). A gravação não mostra a aeronave no momento da queda,… pic.twitter.com/hyofEKfBqf — g1 (@g1) August 8, 2026

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Los medios brasileros Globo y Radio TMC Rio de Janeiro compartieron un video en el que se oye cómo la aeronave se precipitó a tierra. Según la narración de estos informativos, un ciclista grababa el paisaje con el Bosque de Tijuca al fondo. El hombre, al parecer, hablaba con su pareja y le decía que tenía que llevarla a ese lugar. De repente, empezó a escuchar el ruido de un helicóptero acercándose, sin lograr ver el aparato. Pese a esto, varias personas que estaban en el sitio corrieron a mirar de dónde provenía el sonido que, para los testigos, no dejaba duda de lo que ocurría y alguien gritó: “¡Está cayendo, está cayendo!”. El siniestro, sin embargo, no fue captado en la grabación.

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE