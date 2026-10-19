Cantante venezolano Gus Ormo, hallado sin vida en la piscina de su casa: esto dicen las autoridades

Las autoridades de Florida, Estados Unidos, están investigando los pormenores que llevaron a la muerte del cantante venezolano Gustavo Ormo, conocido como Gus Ormo, quien fue hallado sin vida en la piscina de una casa el pasado viernes 16 de octubre. Luego de varios días de investigación, la Oficina del Sheriff de Brodward clasificó el hecho como "muerte sospechosa", mientras siguen avanzando las pesquisas.



¿Qué se sabe sobre la muerte de Gus Ormo?

En un principio, las autoridades informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en una piscina en una vivienda en Weston, Florida, pero no revelaron la identidad del sujeto. Fue la familia del mismo cantante y pianista venezolano la que confirmó a CBS News Miami que se trataba de él, pero señalaron que todavía no conocían detalles de lo ocurrido.

Oficiales de la Oficina del Sheriff de Brodward llegaron a la vivienda en la mañana del viernes 16 de octubre, luego de recibir una llamada de emergencia al 911, luego de que se alertara sobre un posible ahogamiento en una casa ubicada en la cuadra 2100 de Quail Roost Drive, en Weston. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a un hombre adulto sumergido y lo declararon muerto en el lugar.

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“Los detectives de las unidades de Homicidios y Escena del Crimen de la BSO fueron notificados y se encuentran en el lugar para investigar las circunstancias de este incidente sospechoso”, detalló un portavoz de la BSO al Miami New Times. Según registros públicos, Gustavo Ormo, de 45 años, figuraba como propietario de la vivienda en la que fue hallado sin vida.



En las últimas horas la investigación por la muerte del cantante venezolano ha dado un giro inesperado, pues un detalle inquietante alertó a los investigadores. Se trata de un aspecto que no se había revelado anteriormente y se trata del hallazgo de una cuerda junto al cuerpo sin vida del artista. Algunas informaciones que todavía no han sido confirmadas por las autoridades indicaron que Ormo podría haber sido encontrado atado.



Fue este hallazgo el que llevó a las autoridades a calificar el fallecimiento de Gus Ormo como una "muerte sospechosa" por la Oficina del Sheriff del Condado de Broward. Actualmente, la investigación por los hechos está en manos de investigadores de homicidios, mientras el cuerpo del artista fue trasladado a la Oficina del Médico Forense del condado de Broward, donde se practicará la autopsia que determinará la causa y el modo de la muerte.



Gustavo Ormo había lanzado nueva música días antes de morir

Gustavo Enrique Ormo era oriundo del estado de Zulia, Venezuela, y desde una temprana edad demostró su interés por la música, creando una carrera como cantante, compositor y pianista. El artista de 45 años, ahora radicado en Estados Unidos, tenía una trayectoria de más de 20 años con exitosas baladas románticas, arreglos de piano y letras poéticas.

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Tan solo el pasado 2 de octubre, el artista venezolano había sido destacado en la prensa internacional por el lanzamiento de 'AGAPE', su más reciente trabajo musical. Se trata de un álbum conceptual en el que Ormo prescindió de su voz y prefirió darle el protagonismo al sonido del piano. "En un mundo que nos invita a la anestesia emocional, este disco es una propuesta para sentir, sin filtros y sin la necesidad de la palabra. Es mi forma de devolverle a la música todo lo que ella me ha dado", señaló el cantante a EFE en su lanzamiento.

'AGAPE' tiene una secuela instrumental compuesta por 6 temas, entre los que destacan 'Claroscuro', 'Latidos' y 'Alma'. El nombre del álbum no fue una elección fortuita, sino una declaración de principios del venezonalo, ya que la palabra tiene su raíz griega, significa amar y dar sin esperar recibir nada a cambio.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@cararcoltv.com.co