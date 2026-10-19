Condenan a responsables del homicidio de Jaime Esteban Moreno, ocurrido en octubre de 2025

Se conoció el fallo condenatorio contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, quienes han sido señalados como coautores responsables del homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en octubre de 2025. A poco de cumplirse un año del crimen contra el joven, un juez los condenó por el delito de homicidio doloso y agravado.



Jaime Esteban Moreno fue asesinado en la noche del 31 de octubre de 2025 tras salir de una fiesta de Halloween en una discoteca del sector de Chapinero, en Bogotá, cuando fue abordado por estas dos personas y golpeado gravemente. Ante las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, conocidas a lo largo del proceso judicial de este último año, la familia de la víctima solicitaba que los responsables recibieran una condena ejemplar de 45 años en prisión.

En la audiencia se detalló que las cámaras de seguridad de la zona en la que ocurrieron los hechos y las declaraciones de un testigo fueron claves para determinar la responsabilidad de estas dos personas en la muerte del estudiante bogotano. Se abordaron todos los detalles de la investigación, la cual arrancó el pasado 31 de octubre de 2025, señalando el supuesto origen de la riña, las personas que la presenciaron y los resultados de los exámenes forenses realizados al cuerpo del joven.

#LoÚltimo | Condenan a dos personas por la muerte del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno. Le contamos los detalles.



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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co