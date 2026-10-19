En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUSEO NACIONAL
PROTESTAS EN EUROPA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
ATENTADOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Condenan a responsables del homicidio de Jaime Esteban Moreno, ocurrido en octubre de 2025

Condenan a responsables del homicidio de Jaime Esteban Moreno, ocurrido en octubre de 2025

Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz fueron condenados por el asesinato del estudiante de Los Andes tras una fiesta de Halloween en la capital.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de oct, 2026
Comparta en:
Caso Jaime Esteban Moreno: abogado de la familia explica los avances y el posible sentido del fallo
El fallo podría conocerse este 15 de septiembre -
Archivo

Se conoció el fallo condenatorio contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, quienes han sido señalados como coautores responsables del homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en octubre de 2025. A poco de cumplirse un año del crimen contra el joven, un juez los condenó por el delito de homicidio doloso y agravado.

Jaime Esteban Moreno fue asesinado en la noche del 31 de octubre de 2025 tras salir de una fiesta de Halloween en una discoteca del sector de Chapinero, en Bogotá, cuando fue abordado por estas dos personas y golpeado gravemente. Ante las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, conocidas a lo largo del proceso judicial de este último año, la familia de la víctima solicitaba que los responsables recibieran una condena ejemplar de 45 años en prisión.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

En la audiencia se detalló que las cámaras de seguridad de la zona en la que ocurrieron los hechos y las declaraciones de un testigo fueron claves para determinar la responsabilidad de estas dos personas en la muerte del estudiante bogotano. Se abordaron todos los detalles de la investigación, la cual arrancó el pasado 31 de octubre de 2025, señalando el supuesto origen de la riña, las personas que la presenciaron y los resultados de los exámenes forenses realizados al cuerpo del joven.

Publicidad

Últimas Noticias

Nombres de colegios públicos en Bogotá
BOGOTÁ

Proyecto busca cambiar los nombres de colegios públicos de Bogotá vinculados a grupos armados

Muere Vanessa Vera, mujer que fue apuñalada tras intentar salvar a otra de violencia intrafamiliar
BOGOTÁ

Muere Vanessa Vera, mujer que fue apuñalada tras intentar salvar a otra de violencia intrafamiliar

Noticia en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

Relacionados

Jaime Esteban Moreno

Homicidios en Bogotá

Bogotá

Sentencias judiciales

Publicidad

Publicidad

Publicidad