Creían que era una broma: audios del 911 cuando ejecución de Christa Pike falló en Estados Unidos

El mundo entero se conmocionó tras la fallida ejecución de Christa Pike en Estados Unidos. Todavía quedan muchas preguntas por responder en este caso sobre lo que ocurrió y lo que pasará a futuro con la mujer y su sentencia. En medio de esa incertidumbre se revelaron recientemente unas grabaciones de llamadas al servicio de emergencias 911 que dejan a la luz más detalles de lo que falló en medio de la ejecución y la manera de actuar de las autoridades.



Actualmente el sistema penitenciario de Tennessee se encuentra en un escándalo sin precedentes, marcado por el desconcierto administrativo, la incredulidad y severas interrogantes médicas. La Associated Press conoció a manera de primicia las llamadas de emergencia al 911 que revelan las fallas de coordinación y la desconfianza de los primeros intervinientes ante lo que sucedía dentro de la cámara de la muerte. Mientras la reclusa de 50 años agonizaba tras recibir dos dosis completas de pentobarbital que no lograron causarle la muerte, los despachadores de urgencias se preguntaban si la solicitud de ambulancias era legítima o una farsa telefónica.



¿Qué dicen en las llamadas de emergencia?

Las grabaciones revelan que los servicios de rescate llegaron al lugar con un retraso de varios minutos a la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend. La razón fundamental de esta demora fue la confusión generalizada entre los equipos de respuesta a emergencias y los propios funcionarios de la prisión estatal de Tennessee. El personal del centro de llamadas dudó de la autenticidad del aviso al escuchar que un procedimiento de ejecución legal había fallado y que requerían socorro.

"Estamos tratando de verificar si esto es algo que realmente está pasando, si debemos enviar una ambulancia o si necesitan asistencia policial o si se trata simplemente de una broma telefónica o de una falsa alarma", se escucha en una de las grabaciones. En las transcripciones de las comunicaciones se constata además el temor a que la llamada respondiera a una maniobra de 'swatting' o a un engaño intencionado contra los cuerpos de auxilio. Esta vacilación consumió un tiempo crucial.

Publicidad

Aunque la doble dosis administrada debía causar el paro cardiorrespiratorio, el desenlace letal no se produjo y las autoridades se vieron forzadas a suspender la ejecución y ordenar el traslado urgente de Christa Pike a un hospital en estado crítico. El impacto fisiológico en la reclusa fue inmediato y devastador, pues le ocasionó graves complicaciones clínicas, entre ellas neumonía, un coágulo en el torrente sanguíneo y severas lesiones en ambos brazos. Sin embargo; todavía no hay una causa técnica, química o biológica exacta por la cual se explique que el pentobarbital no provocó el deceso.



¿Qué pasará ahora con Christa Pike?

El curso del caso tuvo una derivación inesperada a principios de octubre, cuando la prisionera recuperó el conocimiento en el hospital y comenzó a hablar, un hecho que causó asombro entre los expertos, el personal sanitario y sus propios representantes legales. Posteriormente, el 10 de octubre, se confirmó formalmente que Pike recibió el alta hospitalaria y fue reingresada bajo custodia a prisión.



Así como la causa del fallido proceso de ejecución, también es una incertidumbre el futuro inmediato de Christa Pike en prisión. Tras su retorno al centro penitenciario, sus abogados defensores han declinado ofrecer detalles adicionales acerca de su evolución médica o su nivel de recuperación actual. Tampoco se sabe si la fiscalía estatal buscará programar un nuevo calendario para intentar ejecutarla nuevamente, ni qué recursos o impugnaciones constitucionales promoverá su defensa ante las lesiones y el sufrimiento padecido durante el procedimiento fallido. Por el momento, Pike continúa recluida en el penal mientras los audios revelados intensifican los cuestionamientos en torno a la gestión operativa del sistema penitenciario estadounidense.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co