"Fui secuestrado por Nicolás Maduro dos veces": Antonio Ledezma, líder opositor de Venezuela

Tras conocerse el escrito de acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por cargos de narcoterrorismo y conspiración para torturar, el líder opositor en el exilio Antonio Ledezma contó en Noticias Caracol el horror que vivió en carne propia. El dirigente de la oposición calificó los señalamientos en Estados Unidos como la confirmación de una realidad dolorosa y denunciada previamente, y subrayó la existencia de un aparato organizado de persecución y tormento operado por el régimen chavista tanto en centros de reclusión como en la frontera con Colombia.



Ledezma relató los dos secuestros que sufrió, según dijo, por orden directa de Maduro. Recordó con precisión el 19 de febrero de 2015, fecha en la que permaneció desaparecido durante seis horas mientras su familia desconocía su paradero en Caracas. Denunció que, mientras lo mantenían recluido en El Helicoide, sus captores aumentaron al máximo el volumen de un televisor para forzarlo a escuchar al mandatario jactarse en vivo desde Miraflores de haber ordenado su captura. Años más tarde, en la madrugada del 1º. de agosto de 2017, fue sacado de su arresto domiciliario y arrojado a una patrulla. Allí, una funcionaria ordenó apretar con saña las esposas, hecho que el exalcalde vinculó con la consigna de "apriételo más" documentada en expedientes judiciales estadounidenses contra presos políticos.

Para el dirigente, estas acciones reflejan una estricta cadena de mando en la que la responsabilidad no recae únicamente en Maduro, sino en todo el tinglado de operadores y ejecutores de detenciones arbitrarias. En ese sentido, comparó la impunidad de jerarcas como los hermanos Rodríguez (Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, hoy presidenta encargada y presidente del Parlamento, respectivamente) con los juicios de Núremberg si se hubiese castigado a Adolf Hitler pero condecorado a figuras como Hermann Göring o Klaus Barbie.

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Al ser consultado sobre el catálogo de horrores detallado por los fiscales —que incluye descargas eléctricas, asfixia, privación de alimentos y abusos—, Ledezma rememoró testimonios consignados en su libro "La tumba". Afirmó que Maduro acostumbraba pedir videos de las sesiones de tortura para reírse del sufrimiento de prisioneros. Detalló además la aplicación de las llamadas "torturas blancas", caracterizadas por el aislamiento, luz ininterrumpida las 24 horas y ruidos estridentes para desquiciar a los detenidos.



De igual manera, evocó celdas de castigo conocidas como "el ataúd", "la pecera" o "la nevera", así como casas secretas de tormento como "La Mariposa". En esta última fue torturado el capitán Rafael Acosta Arévalo, quien, según su viuda, fue colgado de un árbol, aturdido con disparos junto a los oídos y golpeado con bates de aluminio antes de comparecer moribundo a su audiencia. Ledezma también honró a víctimas mortales como Fernando Albán y el inspector Óscar Pérez.



Uno de los capítulos más graves abordados fue el traslado de un militar venezolano a territorio colombiano para ser torturado en un campamento de las FARC. Ledezma enfatizó que existe un histórico maridaje entre el régimen chavista y enclaves de las Farc y el Eln, grupos que ejercen control territorial sobre Arauca y el Catatumbo.

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Para ilustrar este vínculo criminal, reveló un episodio de su propia fuga: al considerar huir por caminos clandestinos o trochas, un militar retirado le advirtió que los grupos armados ilegales apostados allí lo entregarían o ejecutarían. Por ello, optó por cruzar a pie el puente internacional Simón Bolívar hacia Villa del Rosario.

El dirigente instó a investigar formalmente la complicidad en Colombia, citando como modelo las indagaciones de Chile por el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda. Cuestionó además la pasividad de la Corte Penal Internacional y exigió anular la inhabilitación contra María Corina Machado tras admitir la jueza Bárbara César que firmó la medida bajo amenazas de muerte. Ledezma concluyó advirtiendo que, mientras Venezuela funcione como madriguera para el narcotráfico y el canje de armas, la criminalidad seguirá reciclándose en el continente.

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