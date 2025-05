Colombiana se debate entre la vida y la muerte por golpiza en Nueva York: capturaron a un sospechoso

Diana Agudelo, una colombiana que reside en Nueva York, Estados Unidos, fue golpeada de forma salvaje en Randall's Island el pasado viernes 16 de mayo, después de salir del trabajo. El ataque se produjo en un aparente robo, porque fue hallada sin su bicicleta. Una semana después, las autoridades anunciaron que habían capturado a un hombre que estaría implicado en el hecho.

Sin embargo, la condición de la connacional es crítica y los médicos le han recomendado a su hija Stephanie Rodas que se prepare para lo peor, pues los golpes que recibió en la cabeza fueron graves e, incluso, según informó el medio CBS, tuvieron que extraerle una parte del cráneo.

Información preliminar señala que Diana salió de trabajar del Museo de Nueva York en su bicicleta y tomó como atajo Randall's Island. Fue allí donde se presume que un grupo de personas la atacó violentamente con el fin de robarle la bicicleta.



La hija de la víctima le contó al medio citado que "alguien con quien trabaja (la mujer) vino a nuestra casa porque alguien encontró su teléfono y se lo entregaron. (…) Sabían que algo andaba mal, así que vinieron a nuestra casa". La localizaron horas después a lo largo de un carril de bicicletas y la trasladaron de inmediato al Hospital Elmhurst.

“Yo la vi y dije no, no esa no es mi mamá”

Stephanie también habló con otros medios, como Univisión, al que le contó que su madre, de 44 años, estaba irreconocible. "Yo la vi y dije no, no esa no es mi mamá, uno no podía ver la cara. Tenía sangre en los oídos, tenía sangre en los ojos", relató entre lágrimas.

Reveló que los médicos "me dijeron que ella se va a morir... de pronto soy boba por creer en ese uno por ciento, pero creo en ese uno por ciento y yo sé que mi mamá es una guerrera". Al hablar con Telemundo Nueva York, la joven de 21 años aseguró que vio a su mamá llorar. "Estaba llorando a su lado y vi una lágrima caer de su ojo, así que sé que está ahí y sé que quiere que se cuente su historia. Sé que quiere justicia”.

El jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, dijo que Diana Agudelo sufrió “fracturas faciales. Hueso orbitario fracturado. Fractura de cráneo. La base del cráneo está fracturada. Tiene la nariz rota. Una de las peores palizas que he visto”. Su familia dijo que la colombiana fue sometida a una cirugía mayor en la que le extirparon una parte del cráneo.

“Ella era mi mundo. Ella era mi mejor amiga. Ella era más que una madre para mí. Recuerdo que el día que ocurrió el ataque hice FaceTime (con) ella. La llamé por FaceTime y le dije que la quería y que no podía esperar a verla”, contó Stpehanie a CBS. Añadió que sabe " que mi madre es fuerte y sé que mi madre no reirá por última vez, y sé que saldrá de esto".

¿Quién es el presunto atacante de Diana Agudelo?

Este viernes 23 de mayo, la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch recordó que "a principios de esta semana tuvimos un horrible asalto a una mujer en Randall's Island. Recibió atención médica inmediata y actualmente está en el hospital luchando por su vida". Una semana después, "tuvimos una investigación muy agresiva y hemos identificado a una persona que creemos que es responsable de ese asalto".

Miguel Jiraud, presunto agresor de Diana Agudelo Tomada de CBS New York

Se trata de Miguel Jiraud, un afrodescendiente de 30 años que, según las autoridades, había pagado una condena de más de una década por violación. El sujeto se encontraba en libertad condicional y llevaba un monitor de tobillo en el momento del ataque a la colombiana.

Cuando estaba siendo trasladado por las autoridades, el hombre aseguró que era inocente. "Yo soy el que la encontró. Miren mis manos. ¿Se ve como si hubiera golpeado a alguien?", afirmó antes de ser subido a una patrulla policial.

De acuerdo con CBS, el museo recauda fondos para ayudar a la familia de Diana Agudelo, a quien describieron como "una madre devota, y su hogar ahora enfrenta desafíos significativos, incluidos los gastos médicos y de manutención".

El mismo medio dijo que la embajada de Colombia estaría ayudando a familiares de la colombiana para que puedan obtener una visa humanitaria que les permita trasladarse a Nueva York para apoyar a la mujer.

La Policía de Nueva York, entretanto, ofreció una recompensa de 10.000 dólares a quien brinde información sobre los delincuentes que atacaron a Diana Agudelo.

